Förderung: Neue Denkanstöße für Frauen im Berufsleben

Wesermarsch Bin ich ein Gründertyp? Diese Frage stellen sich immer noch zu wenig Frauen. Entscheidungshilfe kann da eines der Seminare bieten, das die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft in diesem Jahr anbietet. 21 Veranstaltungen und Workshops sind im neuen Programmheft aufgeführt.

Themen wie Karriereentwicklung, Qualifizierung und beruflicher Wiedereinstieg sollen Frauen im Arbeitsleben Unterstützung geben. Neben beliebten Workshops wie Körpersprache und Schlagfertigkeit wurden erstmalig folgende Angebote mit aufgenommen: „Die ersten 100 Tage im Job“ und „Mit dem Jobbus zur neuen Stelle“. Bei dem letztgenannten Angebot werden die teilnehmenden Frauen mit dem Bus zu potenziellen Arbeitgebern gefahren, um sich dort über ihre Möglichkeiten zu informieren.

Das Programm wird an verschiedenen Orten in der Wesermarsch und in Friesland angeboten. Hierbei sind die KVHS Wesermarsch, die VHS Friesland-Wittmund, die Agentur für Arbeit, die Deutsche Rentenversicherung und die Jade-Bay wichtige Kooperationspartner. Die kostenfreie und vertrauliche Beratung steht weiterhin im Mittelpunkt.

Die Koordinierungsstelle bearbeitet zwei große Aufgabengebiete. Dazu zählt die individuelle, kostenfreie und vertrauliche Beratung von Frauen, die den beruflichen Wiedereinstieg planen, sich in der Elternzeit befinden oder sich beruflich orientieren möchten. Analysiert werden die aktuelle Lebenssituation, persönliche Fähigkeiten und Stärken sowie die beruflichen Potenziale, um hieraus einen möglichen Berufsweg abzuleiten.

Der zweite Bereich der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft Jade-Weser ist die Unterstützung von Unternehmen beim Thema Fachkräftemangel. Hierzu wurde der „Verbund familienfreundlicher Unternehmen Wesermarsch/Friesland“ im November 2019 gegründet. Aktuell zählt der Verein 22 Mitgliedsunternehmen aus kleinen und mittelständischen Unternehmen der Wesermarsch und Friesland.

Unternehmen soll durch ein Workshopangebot und Beratung zu familienfreundlicher Personalpolitik ein wichtiger Wettbewerbsvorteil im Wettstreit um qualifizierte Fachkräfte geboten werden.

Interessierte Unternehmen, die sich über die Mitgliedschaft im Verbund informieren möchten, können sich für Informationen an Gaby Koopmann wenden, Telefon 04401/996914, koopmann@wesermarsch.de. • Die Koordinierungsstelle ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH und des Landkreises Friesland. Gefördert wird die Koordinierungsstelle aus Mitteln des Landes Niedersachsen und der Europäischen Union.