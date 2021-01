GIB - Entsorgung in der Wesermarsch: Abfuhrkalender für 2021 kommt mit der Post

Wesermarsch Die grünen Abfuhrkalender 2021 der GIB Entsorgung Wesermarsch werden ab der dritten Kalenderwoche die ersten Haushalte der Wesermarsch erreichen. Das teilt die Verwertungsgesellschaft mit. Die Verteilung erfolgt über die Deutsche Post.

Bis zum Ende des Monats Januar sollten dann alle Haushalte über einen neuen Kalender verfügen. Das ist laut GIB noch früh genug, denn im alten Kalender sei der Januar 2021 noch abgedruckt.

In diesem Jahr wird auf dem Deckblatt des Abfuhrkalenders wiederholt auf die richtige Befüllung der Biotonne hingewiesen. Denn falsch befüllte Biotonnen werden ungeleert stehen gelassen. Auch die vermeintlich kompostierbaren Bio-Plastiktüten oder das Katzenstreu gehören laut GIB dort nicht hinein. Wer sich nicht sicher ist, was genau in die Biotonne gehört und was nicht, kann sich bei der Abfallberatung unter Telefon 04401/988866 oder auf der Website erkundigen.

Auch die Coupons für die gelben Säcke sind in diesem Kalender enthalten. Nachschub gibt es dann nur über die auf den Abfuhrkalender abgedruckte kostenfreie Telefonhotline 0800/4792671 oder im Internet unter www.gelb-kommt-an.de. Über die Abfallwirtschaft oder die GIB können keine weiteren Coupons für gelbe Säcke bezogen werden, so die GIB.

Ab dem 15. Januar werden die Gebührenbescheide der Abfallwirtschaft an die Haushalte der Wesermarsch zugestellt. Abgerechnet wird die abfallwirtschaftliche Leistung des vergangenen Jahres sowie die Festsetzung der Vorauszahlung für das aktuelle Jahr. Daraus können sich auch Nachzahlungen oder Gutschriften ergeben.

Öffnungszeiten der Recyclinghöfe Berne, Handelsstraße 16: dienstags bis freitags von 12 bis 16.30 Uhr sowie samstags von 8 bis 12.30 Uhr; Brake, Alte Rönnel: montags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr (Mittagspause von 12.30 bis 13 Uhr), samstags von 8 bis 12.30 Uhr; Jaderberg, An der Bahn 21-25: dienstags bis freitags von 12 bis 16.30 Uhr, samstags von 8 bis 12.30 Uhr; Lemwerder, Am Leuchtturm 10: dienstags bis 8 bis 16.30 Uhr (Mittagspause von 12.30 bis 13 Uhr), samstags von 8 bis 12.30 Uhr; Nordenham, Martin-Paul-Straße 152: dienstags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr (Mittagspause von 12.30 bis 13 Uhr), samstags von 8 bis 12.30 Uhr; Rodenkirchen, Im Gewerbepark: dienstags bis freitags 8 bis 16.30 Uhr (Mittagspause 12.30 bis 13 Uhr), samstags 8 bis 12.30 Uhr.

Bei gebührenrelevanten Änderungen ist etwas Geduld gefragt. Denn erfahrungsgemäß ist nach dem Versand der Bescheide telefonisch kaum ein Durchkommen. Daher empfiehlt es sich Änderungen per E-Mail oder Fax zu versenden, die GIB-Mitarbeiter melden sich zurück.

Wegen des Coronavirus ist die Verwaltung an der Otto-Hahn-Straße 9 in Brake bis auf Weiteres für den Besucherverkehr geschlossen. Die Mitarbeiter sind zu den Öffnungszeiten per Telefon oder E-Mail zu erreichen.

Kontaktaufnahme: Die Telefonnummer des Ansprechpartners befindet sich auf dem Gebührenbescheid, Fax 04401/988810, E-Mail www.info@gib-entsorgung.de. Für die allgemeine Abfallberatung Telefon 04401/988866.