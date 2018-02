Wesermarsch Bei nahezu gleicher Anzahl von Grundstückskaufverträgen (1535, plus 1 Prozent) wurde 2017 deutlich weniger Fläche (858 Hektar, minus 29 Prozent) für mehr Geld (215 Millionen Euro, plus 19 Prozent) verkauft – so lässt sich der Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für die Wesermarsch zusammenfassen. 52,4 Prozent der Verträge wurden für bebaute Flächen abgeschlossen, 15,2 Prozent für unbebaute Flächen, 24,5 für Wohnungs- und Teileigentum und 6,6 Prozent für land- und forstwirtschaftliche Flächen.

• Bauland

Landkreisweit wurden im Vorjahr Verträge für 141 Bauplätze (plus 9 Prozent) geschlossen. Der mittlere Preis für einen Bauplatz stagnierte dabei bei 46 200 Euro (minus 1 Prozent). Dabei wurden die verkauften Grundstücke deutlich kleiner: Die mittlere Größe betrug 2017 nur noch 670 Quadratmeter bei 69 Euro€/m² (im Vorjahr 730 Quadratmeter zu 64 Euro€/m²).

Teuerstes Pflaster in der Wesermarsch ist Brake; hier kostete ein erschlossener Bauplatz im Mittel 97 Euro/m² (Vorjahr: 100 Euro/m²). Nordenham folgt mit 93 Euro€/m² (Vorjahr: 82 Euro€/m²). Am günstigsten gab es Bauplätze in Berne für 46 Euro/m² (Vorjahr: 58 Euro/m²).

Vor allem in Berne (3), Brake (5) und Elsfleth (5) gab es im Vorjahr aber kaum Bauplatzverkäufe. Jade (36), Nordenham (31) und Lemwerder (25) hatten da deutlich mehr zu bieten.

• Häuser

Deutlich angezogen haben die Preise bei Ein- und Zweifamilienhäusern. Im Mittel kostete ein solches im Vorjahr in der Wesermarsch 135 000 Euro und damit 13 Prozent mehr als 2016. insgesamt wechselten 506 Häuser (Vorjahr: 497) die Besitzer.

Gefallen sind hingegen die Preise bei Reihenhäusern und Doppelhaushälften auf durchschnittlich 93 000 Euro (minus 3 Prozent). Auch hier lag die Anzahl der Kauffälle mit 79 über dem Niveau des Vorjahres (73).

• Eigentumswohnungen

Das gilt auch für Wohnungseigentum, wo sieben Prozent mehr Verträge geschlossen wurden. Während die Preise bei Neubauten um neun Prozent auf 2260 Euro€/m²  gestiegen sind, gab es bei gebrauchten Wohnungen sogar eine Preissteigerung um 14 Prozent auf 765 Euro€/m². Insgesamt wurden 366 Wohnungen (Vorjahr: 343) verkauft. Das Preisniveau für Neubauten (ohne Ferienwohnungen) lag 2017 mit 2260 Euro€/m² Wohnfläche über dem Niveau des Vorjahres (2070 Euro€/m²), das für gebrauchte Eigentumswohnungen bei 765 Euro€/m² (Vorjahr 670 €Euro/m²).