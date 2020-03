Herdenschutz In Der Wesermarsch: Wie der böse Wolf ausgesperrt wird

Wesermarsch Der Anblick verletzter oder gar getöteter Schafe ist nicht nur für deren Besitzer emotional belastend, sondern auch für jeden anderen Tierfreund. Insofern ist es nur allzu verständlich, wenn Schafhalter in der Wesermarsch immer wieder betonen, dass der Wolf als Verursacher in dieser Region nichts zu suchen hat. Schließlich sind Schafe in der Wesermarsch beispielsweise für die Deichsicherung unverzichtbar.

Doch der Wolf ist seit 1990 bundesweit unter Schutz gestellt und die europäische FFH-Richtlinie sowie die Bundesartenschutzverordnung verpflichten das Land Niedersachsen, dass der Wolf sich ausbreiten darf. Deshalb rät Michaela Molzahn, die bis zum vergangenen Wochenende als Wolfsberaterin des Landes auch für den Landkreis Wesermarsch zuständig war, allen Nutztierhaltern, für entsprechende Schutzmaßnahmen zu sorgen. Die Anschaffung werde vom Land sogar noch finanziell gefördert. „Geschützte Tiere werden nicht gerissen oder nur sehr selten“, sagt Molzahn.

Angriffe vorprogrammiert

Wenn der Wolf in einer Region erst einmal wieder heimisch geworden ist, dann sind Angriffe auf Nutztiere vorprogrammiert – es handelt sich schließlich um ein Raubtier, das sich in der Natur seine Beute sucht. Deshalb sagt das Land Niedersachsen ja auch allen Nutztierhaltern finanzielle Entschädigungen zu, wenn ihre Tiere nachweisbar vom Wolf gerissen wurden.

Allerdings setzt eine Entschädigungsleistung voraus, dass Nutztierhalter es, salopp formuliert, dem Wolf nicht zu einfach machen, an Beute zu gelangen. Soll heißen: Wer seine Schafe nachts auf einer ungesicherten Weide stehen lässt, der lädt den bösen Wolf im Grunde zur Mahlzeit ein.

Leichtere Beute gibt es für ihn kaum. Denn Schafe hätten beispielsweise ihren natürlichen Fluchtreflex verloren. „Die laufen zehn Meter weg und bleiben dann stehen und schauen dem Wolf noch in die Augen“, sagt Karin Bernhardt, Pressesprecherin des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, dem die dortige Fachstelle Wolf zugeordnet ist.

In Sachsen, insbesondere in der Lausitz, sind bereits im Jahr 2000 die ersten Wolfswelpen nachgewiesen worden. Obwohl das Raubtier in diesem Bundesland also seit nahezu 20 Jahren wieder heimisch ist, „wird nirgendwo so stark polarisiert wie beim Wolf“, weiß Karin Bernhardt. In Sachsen setze man daher auf intensive Beratung der Tierhalter über geeignete Herdenschutzmaßnahmen. Und im Gegensatz zu Niedersachsen reiche für Entschädigungsleistungen nach Nutztierrissen aus, wenn der Wolfsberater „hinreichend sicher“ sei, dass der Wolf dafür verantwortlich sei. Nutztierrisse werden dennoch jedes Jahr verzeichnet – in diesem Jahr bisher 38 (Stand: 23. März), davon 14 sicher durch einen Wolf.

DNA-Proben

In Niedersachsen müssen DNA-Proben genommen und dem Senckenberg-Institut zugeleitet werden. Erst wenn dort der Wolf als Verursacher zweifelsfrei festgestellt worden ist, dann gibt es Entschädigungsleistungen. Darunter fallen auch Tierarztkosten.

Deshalb raten Fachleute, eher auf Präventionsmaßnahmen zu setzen. Sie verringern das Risiko von Tierrissen und sind Voraussetzung für Entschädigungsleistungen. In Niedersachsen gelten als Präventionsmaßnahmen insbesondere wolfsabweisende Schutzzäune und Herdenschutzhunde.

Schutz-Standards

Diese Herdenschutzzäune müssen bestimmte Standards erfüllen, die in der „Richtlinie Wolf“ exakt beschrieben sind. Das sind insbesondere ein vollständig geschlossener, elektrisch geladener Zaun von mindestens 90 Zentimeter Höhe (besser 120 Zentimeter), Untergrabeschutz mit stromführender Litze oder Glasdraht. Auch Gräben oder Uferstreifen, die an Weiden angrenzen, sollten umzäunt werden und Zäune sollten grundsätzlich nicht durchhängen.

Das Land Niedersachsen gewährt auf Antrag Zuschüsse für die Anschaffung von geeigneten Schutzzäunen und Hunden. Welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, ist ebenfalls in der „Richtlinie Wolf“ festgeschrieben. Diese Anträge müssen an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen gestellt werden –ebenso wie die Anträge auf Entschädigung nach Nutztierrissen durch den Wolf.

Das Wolfsbüro mit Sitz in Hannover ist am besten per E-Mail zu erreichen: wolfsbuero@nlwkn-h.niedersachsen.de. Fragen zum Herdenschutz gehen an folgende Mailadresse: herdenschutz@nlwkn-h.niedersachsen.de.

Die Diskussion, ob der Wolf in die Wesermarsch gehört oder nicht, ist aktuell wieder aufgekommen, nachdem es in den vergangenen Wochen in Huntebrück, Altenesch und in Mentzhausen erneut zu Nutztierrissen gekommen ist.