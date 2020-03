Hilfe Für Bedürfte In Der Wesermarsch: Wenn die Einkaufshilfe an Corona-Beschränkungen scheitert

Wesermarsch Auch das ist eine Folge der Corona-Pandemie: Monika Jenne kauft nach eigenen Angaben bereits seit neun Jahren auf ihrem Weg zur Arbeit in ein und demselben Edeka-Markt ein – fünfmal die Woche Zutaten für ein Frühstück für 36 Personen in einer Einrichtung für Menschen mit Hilfebedarf. Sie benötigt vor allem Quark (drei Kilogramm), gemischtes Gemüse (als Fingerfood und Dip) oder Obst sowie Brot und Brötchen.

In der vergangenen Woche wurde ihr dieser „Großeinkauf“ plötzlich wegen der Mengenbeschränkungen untersagt. Der Geschäftsleiter habe betont, dass er keine Ausnahme machen könne.

Monika Jenne verstand die Welt nicht mehr: „Ich war damit nicht einverstanden, da ich doch für 36 Personen einkaufe, die beeinträchtigt sind, und selber von der Bundesheimaufsicht ein Ausgehverbot haben.“ Auch eine schriftliche Bestätigung der Einrichtungsleitung würde nicht ausreichen, sei ihr gesagt worden.

Monika Jenne wandte sich an den Kundenservice von Edeka in Minden. Am Montag kam diese lapidare Antwort: „Aufgrund der aktuellen Situation kann hier aktuell leider keine größere Mengenabgabe erfolgen.“ Auf entsprechende Nachfragen der NWZ hat Edeka am Dienstag bis Redaktionsschluss nicht reagiert.

Eine unverständliche Reaktion, denn in einem Rewe-Markt, zehn Kilometer von ihrem Wohnort entfernt, konnte Monika Jenne pro-blemlos ihren gewünschten Einkauf tätigen.

In vielen Märkten gibt es wegen der „Hamsterkäufe“ mittlerweile Mengenbeschränkungen – führen diese nicht all jene ehrenamtlichen Hilfsdienste ad absurdum, die gerade überall in der Region eingerichtet werden?

Andrea Helling von der Gemeinde Lemwerder glaubt das nicht. Die Gemeinde organisiert über die Begegnungsstätte eine Helferbörse; hier werden unter anderem Personen zusammengebracht, die Hilfe beim Einkauf brauchen, und Menschen, die diese Einkäufe erledigen. Andrea Helling geht davon aus, dass eine Bescheinigung der Gemeinde für die ehrenamtlichen Helfer reicht, damit diese ihren Dienst erfüllen können.

In der Gemeinde Ovelgönne sind die teilnehmenden Geschäfte vorab informiert, dass und welche Helfer, die sich ausweisen können, zum Einkaufen für andere kommen. Deshalb glaubt Kay Blankenstein von der Verwaltung ebenfalls nicht, dass es Schwierigkeiten geben könnte. Aktuell gibt es diese in beiden Gemeinden sowieso nicht, denn sowohl in Lemwerder als auch in Ovelgönne gibt es zurzeit deutlich mehr Helfer als Hilfesuchende.

Für Monika Jenne hat Kay Blankenstein indes einen guten Tipp: Sie soll sich von der Gemeinde eine Bescheinigung geben lassen, dass sie für die Einrichtung einkauft. Das habe in vergleichbaren Fällen in Märkten in der Region pro-blemlos funktioniert. Vielleicht auch beim Händler ihres Vertrauens um die Ecke.