Wesermarsch Bereits um 27. Mal sind die Dörfer bundesweit aufgerufen, am Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilzunehmen. Nach erfolgreichem Mitwirken im Jahr 2017 greift der Landkreis Wesermarsch diesen Aufruf erneut auf und führt wieder einen Kreiswettbewerb durch, der zugleich die Vorstufe zum Landes- und Bundeswettbewerb darstellt.

Ziel des Kreiswettbewerbs ist es, das große Engagement vieler Dorfbewohner, die sich aktiv für den Erhalt und die Weiterentwicklung ihres Dorfes einsetzen, anzuerkennen und diejenigen Dörfer herauszustellen, die Vorbildliches für die Entwicklung der Dörfer in der Wesermarsch leisten. Auch soll der Kreiswettbewerb dazu dienen, Projekte und Initiativen zu unterstützen, die zu einer positiven Kreisentwicklung beitragen.

Aus diesem Grund honoriert der Landkreis jedes am Kreiswettbewerb teilnehmende Dorf mit einer Startprämie von 1000 Euro. Darüber hinaus bietet die Kreisverwaltung jedem teilnehmenden Dorf eine Nachbesprechung im Anschluss des Wettbewerbs an, in der zusammen mit den Dorfakteuren die Erkenntnisse und möglichen Entwicklungspotenziale vor dem Hintergrund des Wettbewerbs herausgearbeitet werden sollen. Ziel ist es, mögliche Strategien zur dörflichen Entwicklung und eventuelle Fördermöglichkeiten aus bestehenden Programmen aufzuzeigen.

Teilnahmeberechtigt sind alle Dörfer oder räumlich geschlossene Ortsteile mit überwiegend dörflichem Charakter bis zu 3000 Einwohnern. Näheres kann man den Internetseiten www.dorfwettbewerb.niedersachsen.de und www.bmel.de/dorfwettbewerb entnehmen.

Für Projekte und Maßnahmen zum Klimaschutz kann der Landkreis auch diesmal wieder den aus Landesmitteln finanzierten „Sonderpreis Klimaschutz und Klimaanpassung“ in Höhe von 500 Euro vergeben. Gute Projekte oder Konzepte zum Erhalt und zur Entwicklung von Biodiversität, Pflanzenvielfalt, Vogel- und Insektenbeständen erhalten vom Landkreis darüber hinaus eine besondere Anerkennung. Die mit 250 Euro dotierte Auszeichnung soll insbesondere der Nachhaltigkeit von Artenschutzprojekten dienen und wird deshalb zweckgebunden für die Fortführung derartiger Projekte vergeben.

„Zeigen Sie im Rahmen des Wettbewerbs Ihre Ideen und Initiativen. Es lohnt sich“, teilt der Landkreis mit.

Zu den Inhalten des Kreiswettbewerbs, den Teilnahmebedingungen und dem vorläufigen Zeitplan findet eine Informationsveranstaltung zum Kreiswettbewerb 2020 am 29. Januar um 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Kreishauses statt, zu der alle Interessierten herzlich einladen sind.

Möchten Sie sich zu der Informationsveranstaltung anmelden oder haben Sie Fragen zum Bewerbungsverfahren? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit Iris von Wedel unter Telefon 04401/927-298 oder iris.vonwedel@lkbra.de auf. Weitere Informationen befinden sich auch auf der Homepage des Landkreises Wesermarsch unter www.landkreis-wesermarsch.de.

Aus Platzgründen sollte die Teilnehmerzahl bei der Informationsveranstaltung möglichst auf drei Personen pro Dorf beschränkt werden. Sollten Sie keine Vertreter Ihres Dorfes schicken können, besteht die Möglichkeit, sich auch noch im Nachhinein beim Kreis zu erkundigen. Um den Abend besser planen zu können, bittet der Kreis bis zum 22. Januar 2020 um Anmeldung zur Informationsveranstaltung mit Angabe der Personenzahl per Email unter der oben genannten Kontaktadresse.