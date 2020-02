Wesermarsch Karriere in der Heimatregion ist möglich. Das zeigt die JadeBay GmbH mit ihrem Job-Bus-Angebot – und das bereits seit drei Jahren.

In den Osterferien stehen die Busse bereit, um Schülerinnen und Schüler, die auf ihre Hochschulreife hinarbeiten, mit Arbeitgebern vertraut zu machen. In den Landkreisen Wesermarsch, Friesland und Wittmund, sowie in Wilhelmshaven beteiligen sich diesmal elf Unternehmen und Institutionen sowie die Jade Hochschule.

„Die Betriebe haben großes Interesse daran zu zeigen, was sie jungen Menschen zu bieten haben“, sagt Simone Busjahn, Fachkräfteberaterin bei der JadeBay. „Wir fahren an jedem Tag zwei Stationen an. Die JadeBay-Fachkräfteberater und eine Berufsberaterin oder ein Berufsberater der Arbeitsagentur begleiten die jungen Leute. Wir sind ein bis zwei Stunden im Betrieb und sehen die Arbeitsräume, die Werkhallen und Lager, die Krankenzimmer und Büros. So lernen die Jugendlichen die Arbeitsatmosphäre kennen und erfahren, wie der Arbeitsalltag aussieht und auch welche Karrierewege die Unternehmen ihren Beschäftigten eröffnen.“

Die JadeBay GmbH bietet das Projekt „Job-Bus“ seit Herbst 2017 an. Ziel ist es, junge Menschen umfassend über ihre Karrierechancen in der Region zu informieren. Das Projekt wird finanziert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie der Gesellschafter der JadeBay Entwicklungsgesellschaft.

Die nächste Tour der Job-Busse beginnt am Montag, 30. März, und endet am Donnerstag, 9. April. An sieben Tagen steuern die Busse elf Betriebe und Institutionen sowie die Jade Hochschule an. Vertreten sind unter anderem Arbeitgeber der öffentlichen Verwaltung sowie der Branchen Gesundheit und Soziales, Nautik und Logistik. Jeweils zwei Unternehmen oder Institutionen stehen pro Tag auf dem Fahrplan. Für die Verpflegung während der Fahrten ist gesorgt.

Junge Leute, die teilnehmen möchten, melden sich bis zum 13. März an unter jb.chancenregion-jadebay.de.

Haltepunkte und Abfahrtszeiten werden danach bekannt gegeben.