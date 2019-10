Wesermarsch Die angestaute Wut auf die Agrarpolitik der Bundesregierung ist bei den Landwirten offenbar groß. Hunderte machten sich am Dienstagmorgen auf den Weg zur Demonstration in Oldenburg. Allein aus der Wesermarsch sollen rund 200 Trecker unterwegs sein.

Gut 50 von ihnen starten in Großenmeer auf dem Hof von Godfried van Eijden. Über die B 211 und Wahnbek (Landkreis Ammerland) ging es nach Oldenburg. Als kurz darauf der Konvoi, der sich in Rodenkirchen gebildet hatte, zog er einen Stau hinter sich her, der fast bis Barghorn reichte. „Sorry – aber sonst werden wir nicht gehört“ war als passender Slogan an einem der Trecker zu lesen. Mit zahlreichen solcher Hinweise machten die Landwirte sichtbar auf Ihre Anliegen aufmerksam: „Regional gibt es nicht zum Nulltarif“ wies auf Proteste gegen die Globalisierung, vor allem gegen das umstrittene Mercosur-Abkommen, „Schluss mit dem Nitrat-Wahn“ auf aus Sicht der Landwirte fehlgeleiteten Grundwasserschutz hin.

Am Steuer vieler Trecker: die jungen Landwirte. Die nächste Generation also, die mit ihrem Protest deutlich machen will, dass sie ihre Zukunft auf dem Spiel stehen sehen. Und in der Wesermarsch hängen viele Existenzen an der Landwirtschaft: Das zeigte alleine die Länge des Konvois, der sich aus der Wesermarsch über die Donnerschweer Straße in die Oldenburger Innenstadt hupend hinein schob. Natürlich kam es dadurch zu Beeinträchtigungen des normalen Verkehrs, aber die Landwirte zeigten auch mit vielen kleinen Gesten, dass es ihnen nicht um Eskalation geht. „Das war und bleibt alles ganz friedlich“, sagte Gerd Lübken von seinem Trecker herunter. Er lässt noch einen Radfahrer und Fußgänger passieren, bevor er wieder Gas gibt. Ein anderer Wesermärschler winkt lachend durch die Scheibe einem kleinen Jungen zu: Joshua ist erst anderthalb Jahre alt, hat aber schwer beeindruckt jeden einzelnen Traktor aus der Wesermarsch bewundert, der da an ihm und seiner Mama vorbeizog.

Und es waren nicht nur Hunderte aus der Wesermarsch: Die Landwirte versammelten sich mit Kollegen aus anderen Landkreisen an den Weser-Ems-Hallen, wo sie bei einer großen Kundgebung ihre Standpunkte mit Nachdruck deutlich machten.

