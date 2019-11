Wesermarsch Berlin ist immer eine Reise wert, heißt es im Volksmund. Besucherströme sind die Berliner gewohnt. Am Dienstag, 26. November, werden sich aber viele der fast 3,8 Millionen Einwohner verdutzt die Augen reiben, wenn sie Zeugen einer doch außergewöhnlichen Besucherlawine werden. 10 000 Landwirte aus dem gesamten Bundesgebiet, darunter auch etwa 40 aus der Wesermarsch, wollen sich mit ihren Treckern an einer „Sternfahrt nach Berlin“ beteiligen. Das Aktionsbündnis „Land schafft Verbindung“ setzt damit seinen Protest gegen die Agrar- und Umweltpolitik der Bundesregierung fort. Am Brandenburger Tor soll am Dienstag um 12 Uhr eine Kundgebung stattfinden.

Bettina Knutzen aus Loyermoor und Douwe Witbaard aus Seefelderaußendeich zeigten sich schon bei den Kundgebungen am 22. Oktober in Oldenburg und am 14. dieses Monats in Hamburg sehr engagiert. Bei den Vorbereitungen auf Berlin zählen sie wieder zu den Aktivposten.

„Da hat sich in den letzten Wochen etwas Großes entwickelt“, findet Bettina Knutzen, die mit ihrem Ehemann Reiner einen Milchvieh- und Bullenmastbetrieb führt. „Wenn ich an den Zusammenhalt bei der Hamburg-Tour denke, an die Unterstützung aus der Bevölkerung, bekomme ich eine Gänsehaut“, sagt Knutzen.

„Das war unbeschreiblich“, meint auch Douwe Witbaard. Unter den Landwirten sei eine Solidarität entstanden, die es in diesem Ausmaß noch nicht gegeben habe. „Wir merken ja auch, dass wir gehört werden. Wir stehen im Dialog mit der Politik“, so Witbaard. Dirk Andresen, Landwirt aus Schleswig-Holstein, habe für den 2. Dezember eine Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel bekommen. „Dort soll es um die künftige Ausrichtung der Landwirtschaft gehen“, so Bettina Knutzen.

Unterstützt wird die Aktion auch vom Kreislandvolkverband Wesermarsch. Bei deren Bezirksversammlung am Donnerstagabend in Rodenkirchen lobte Vorsitzender Dr. Karsten Padeken das große Engagement der Landwirte: „Es waren sehr viele junge Leute da, denen es um ihre Zukunft geht. Sie wollen nicht länger hinnehmen, dass Landwirte in der öffentlichen Diskussion in die Ecke gedrängt werden und ihre Leistungen bei der Produktion regionaler Lebensmittel, beim Klimaschutz oder auch die vielen freiwilligen Initiativen zum Insektenschutz nicht wahrgenommen werden.“

Hermann Grupe, agrarpolitischer Sprecher der niedersächsischen FDP-Landtagsfraktion, zeigte sich beeindruckt vom Zusammenhalt und ermunterte die Landwirte, sich weiter aktiv für ihre Anliegen einzusetzen.

Mit den Planungen für die Berlin-Tour haben die Organisatoren direkt nach Hamburg begonnen. Douwe Witbaard: „Über Whatsapp wurden die ersten Ideen ausgetauscht. Knapp 450 Kilometer mit dem Schlepper bedeuten dann doch ziemlich viel Aufwand“, lacht der Landwirt.

40 Kilometer in der Stunde schafft ein Trecker. „Wir rechnen mit 14 Stunden reiner Fahrtzeit“, sagt Witbaard. Daher sei den Landwirten sofort klar gewesen, dass eine Übernachtung notwendig sei. „Es haben sich unter den 40 Mitfahrern kleinere Gruppen gebildet. Diese werden am Montag zu unterschiedlichen Zeiten losfahren. Die Arbeit muss ja auch erledigt sein“, erklärt Douwe Witbaard.

Ein Großteil der Landwirte wird in Kloster Lehnin (Brandenburg) unterkommen. Dort leben die ehemaligen Nordenhamer Landwirte Hergen und Timo Wessels. „Montagabend ist ein großer Grillabend vorgesehen“, so Bettina Knutzen. Nach der Kundgebung am Dienstag werden einige Teilnehmer nochmals bei Familie Wessels stoppen, ehe es Mittwoch nonstop zurück in die Wesermarsch geht.