Wesermarsch Douwe Witbaard ist Landwirt – und zwar aus voller Überzeugung. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Jenny Meyer und den gemeinsamen Kindern Joost (5) und Deddo (3) lebt der 31-Jährige auf seinem Hof in Seefelder Außendeich. „Wir führen einen Familienbetrieb, wie die meisten Landwirte in der Region“, erklärt Witbaard. Doch er macht sich große Sorgen, wie so viele seiner Berufskollegen. „Wir werden durch das Agrarpaket der Politik massiv in unserer Arbeit behindert“, wird Douwe Witbaard deutlich. Es sei nur eine Frage der Zeit, dass noch mehr landwirtschaftliche Betriebe aufgeben müssten.

Bundesweite Proteste

Der 31-Jährige steht mit seiner Meinung nicht alleine da. Seit Wochen schon protestieren Landwirte bundesweit gegen das Agrarpaket der Regierung. Zunächst waren grüne Kreuze auf den Ländereien zu sehen – als eine Art „stiller Protest“. Am 22. Oktober gingen dann Tausende von Landwirten auf die Straßen, um sich Gehör zu verschaffen. In Oldenburg und umzu wurde der Verkehr durch die Trecker weitestgehend lahm gelegt.

„Die Aktion wurde von den Menschen total gut angenommen“, erzählt Ulrike Witting. Die 26-Jährige arbeitet mit auf dem elterlichen Hof in Oldenbrok. Wie bei den Witbaards ist auch dieser Hof auf Milchvieh spezialisiert. „Man hätte befürchten können, dass die Bevölkerung eher negativ auf die Maßnahme reagiert, allein schon wegen des starken Eingriffs in den Straßenverkehr“, sagt Ulrike Witting, doch das Gegenteil sei der Fall gewesen. „Ständig haben uns LKW-Fahrer mit erhobenem Daumen zum Weitermachen ermutigt“, freute sich Witting.

Nichts als Worthülsen

Auch Junglandwirt Nils von Deetzen zeigte sich begeistert von der Aktion. „Das war ein guter erster Schritt“, sagte der 27-Jährige aus Norderschweiburg. Unzufrieden sei er hingegen mit den Reaktionen aus der Politik. „Bisher kamen da nichts als Worthülsen“, so von Deetzen. „Das waren nur Lippenbekenntnisse“, fügt Douwe Witbaard hinzu. Dennoch hätten die Initiatoren aus der Kreispolitik durchaus positive Rückmeldungen bekommen.

Am Donnerstag werden die Landwirte einen Schritt weitergehen. Anlässlich der Umweltministerkonferenz ziehen Hunderte von ihnen aus der Wesermarsch Richtung Hamburg, um ihrem Unmut dort noch mehr Ausdruck verleihen zu können. „Die Kundgebung geht mittags gegen 12 Uhr los“, so Douwe Witbaard. Für die Landwirte aus der Wesermarsch bedeutet das, dass die Trecker-Kolonne gegen 6 Uhr starten wird. „Bei einer Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde dauert die Fahrt schon ein bisschen“, erklärt Ulrike Witting .

Schuldzuweisungen

Die drei Landwirte – Witting, Witbaard und von Deetzen – sind sich darüber einig, dass diese Aktion fortgesetzt werden muss. „Es ist wichtig, dass wir uns den Respekt zurückholen“, sagt von Deetzen. Die Landwirte hätten das Gefühl, unberechtigt die Schuld für viele Dinge zu bekommen. „Ob Insekten- oder Vogelsterben oder Nitrat im Grundwasser, immer waren wir es“, sagt Witbaard. Die Landwirte würden nichts weiter wollen, als von ihrer Arbeit leben zu können.