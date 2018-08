Wesermarsch Auch wenn der Regen der letzten Tage ein wenig Entspannung gebracht haben, sehen Landwirte in Popkenhöge und Strückhausen nach wie vor große Probleme bei der Zu- und Entwässerung der Flächen südlich der neuen Bundesstraßentrasse. Sie haben gar Sorgen, dass das Wasser, das derzeit fehlt, erst recht zum Problem wird, wenn es in Massen kommt – so wie im vorigen Herbst und Winter.

Kay Lutz Pakula ist einer der Betroffenen. Im Nebenerwerb hält er ein paar Schafe. Wasser für diese konnte er zuletzt kaum aus dem Graben an seinem Haus in Popkenhöge gewinnen, weil der schlicht zu wenig führte. Sogar einige Bäume sind komplett kahl. Pakula befürchtet, dass sie vertrocknet sind. Südlich der (alten) Bundesstraße 211 sind manche Gräben knochentrocken. Hier verstärken dichte Durchlässe das Problem offensichtlich.

Nico Flapper ist Vollerwerbslandwirt. Der Niederländer hat 120 Milchkühe. Ein Großteil des Winterfutters mäht er normalerweise auf seinen Flächen. Wie weit er damit in diesem Jahr kommen wird, weiß er nicht. Den Verkauf an Kollegen hat er jedenfalls schon einmal eingestellt. In Richtung Winterbahn ist es besonders schlimm – oder eben besonders trocken. „Da sind auch andere Tierhalter betroffen.“ Und dass, obwohl alle Klappen offen stünden. Über solche regulieren die Landwirte den Wasserzufluss zu einzelnen Gräben selber.

kommentar Lösungen müssen her Vollkommen unstrittig ist, dass der Wasserhaushalt in der Wesermarsch ein kompliziertes Gebilde ist. Das Geflecht aus unzähligen Gräben, zig Sielen und dutzenden Schöpfwerken ist ein filigranes und weit verzweigtes. Auch wenn diese vorrangig der Entwässerung dienen, hat dieser Sommer gezeigt, dass der umgekehrte Weg nicht minder wichtig ist. Hat die Trockenheit auch den hiesigen Landwirten zugesetzt, sind sie vermutlich glimpflicher davon gekommen, als manch ihrer Kollegen in anderen Teilen der Republik. Die Möglichkeit der Zuwässerung hat an vielen Stellen geholfen. Funktioniert hat sie allerdings nicht überall. Und da fängt das Dilemma an: Die Probleme werden gesehen, allein wie sie zu beheben sind, scheint nicht klar zu sein. Mehr noch: Die Komplexität der Materie sorgt für eine Vielzahl an Beteiligten – und von diesen weist jeder auf den anderen. Damit allerdings ist keinem Betroffenen geholfen. Das sind vor allem die Landwirte, die im Sommer ihre Kühe nicht auf der Weide lassen konnten, weil die Gräben ausgetrocknet waren. Und – das dürfte nicht verwundern – das sind dieselben, die nun für das Winterhalbjahr befürchten, dass ihre Flächen unter Wasser stehen. Denn zumindest ihre Befürchtung ist nicht von der Hand zu weisen: Was in die eine Richtung nicht funktioniert, dürfte vermutlich auch in die entgegengesetzte Probleme bereiten. Hier sind keine Schuldzuweisungen – an welchen Adressaten auch immer – gefragt, hier müssen Lösungen auf den Tisch. Mindestens aber gehören solche für den Notfall in die Schublade, um bei „Land unter" schnell umgesetzt werden zu können.

Die Antwort auf die Frage, warum viele davon in diesem Sommer besonders leer waren, steht für beide fest: „Das fing an, als sie den neuen Graben gezogen haben“, hat Kay Lutz Pakula beobachtet. Der verläuft direkt südlich der Neubautrasse – und bezieht das Wasser über zwei Durchlässe unter dem Sandwall der künftigen B 211 aus dem Popkenhöger Tief. Aus dem Hauptgraben werden 19 abgehende Gräben gespeist. Diese waren zuvor direkt an das Tief angeschlossen. Und der Druck, den dessen Wassermassen ausübte, fehle nun, meinen Pakula und Flapper.

Für Pakula ist das eine einfache Rechnung: „Vorher hatten wir knapp 20 Durchlässe von jeweils 200 Millimeter Durchmesser, macht 4000.“ Jetzt seien es noch zwei Durchlässe mit jeweils drei Rohren von 500 Millimetern Durchmesser. Schon rein rechnerisch seien das nur 3000 Millimeter. Da zwei Rohre aber so eingebaut seien, dass sie nahezu ständig komplett über der Wasserlinie lägen, blieben nur 2000 Millimeter Rohrdurchmesser – die Hälfte der ursprünglichen Kapazität. „Dieses Verhältnis alleine reicht schon nicht, und dann fehlt auch noch der Druck“, meint Pakula. Darin, dass die Durchlässe dann noch versetzt und schräg eingebaut wurden, sehen beide einen weiteren Fehler.

Und auch wenn für den Endausbau der B 211neu in diesem Bereich drei große Durchlässe geplant seien, befürchten beide, dass die nicht reichen könnten. „Man hat die Extreme nicht bedacht.“

Vor allem aber wollen beide nicht bis 2020 warten. Sie befürchten für das Winterhalbjahr ähnliche Probleme wie vor Jahresfrist: Flächen, die monatelang unter Wasser stehen, volllaufende Güllebehälter. „Da müssen Lösungen her.“ Einen dritten Durchlass vielleicht oder Pumpen, die das Wasser über den Sandwall der Trasse in die Gräben pumpen. Noch sei Zeit genug nachzubessern.