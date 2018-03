Wesermarsch Gerd Stumpenhorst kann es nicht verstehen: „Hier im Moor ist es ganz schlimm. Kaum ein Hund ist angeleint.“ Und die Folgen hat der Hobby-Schafzüchter zu tragen – wieder einmal. Zum dritten Mal in diesem Jahr hat ein Hund Tiere von ihm gehetzt. Diesmal haben sechs hochtragende Muttertiere nicht überlebt. Bei weiteren rechnet er damit, dass sie stressbedingt verlammen, ihre Lämmer also nicht lebend zur Welt kommen.

Von Freitag auf Samstag muss ein Hund in die rund 140 Tiere starke Herde gelaufen sein, die auf einer Wiese in Neuenbrok stand. Dort hat das Tier vier Schafe zu Tode gehetzt, zwei weitere sind auf ihrer Flucht in einem Graben ertrunken. „Das ist eine Riesenquälerei für die Tiere.“ In ihrer Panik haben zahlreiche Tiere den Zaun durchbrochen, drei wurden eineinhalb Kilometer entfernt gefunden.

„Es ist eine Unverschämtheit, wie manche Hundehalter sich verhalten“, berichtet Stumpenhorst. Die einen führen mit dem Auto vor, ließen ihre Tiere raus und frei laufen, andere machten sich einen Spaß daraus, immer weiter zu gehen, selbst wenn die Schafe schon panisch die Flucht ergreifen. „Und wenn man die Besitzer anspricht, muss man sich noch beschimpfen lassen.“ Für den Schafzüchter ist ganz klar: „Wo Schafe sind, haben Hunde nichts verloren, auch nicht an der Leine.“ Damit die Halter dies endlich einsehen, spricht sich Stumpenhorst für härtere Strafen aus: „Die Halter muss es treffen, nicht die Hunde.“

Auf rund 5000 Euro schätzt der Schafzüchter seinen Schaden. Diesmal besteht zumindest Hoffnung, den wirtschaftlichen Schaden ersetzt zu bekommen: Die Hundehalterin hat sich gemeldet. „Das rechne ich ihr hoch an.“