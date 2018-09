Wesermarsch Zahlen konnte Dr. Arno Krause noch keine liefern. Eine Tendenz hat der Geschäftsführer des Grünlandzentrums Niedersachsen/Bremen allerdings schon ausgemacht: Eine Bewirtschaftung von Grünland auf Hochmoorflächen scheint auch bei reduziertem Kohlendioxidausstoß möglich – bei gleicher Wertschöpfung, ließ er jüngst bei einem Besuch des Ausschusses für Bauen, Kreisentwicklung, Landwirtschaft und Umwelt auf der Probefläche zwischen Birkenheide und Fuchsberg wissen.

Grundlagen für diese Einschätzung liefert das Projekt „SWAMPS“, das das Grünlandzentrum seit rund zwei Jahren betreibt. Auf einer Hoch- und einer Niedermoorfläche werden – wissenschaftlich begleitet von der Landwirtschaftskammer – in Feldversuchen unterschiedliche Verfahren der Wasserstandsregulierung verglichen. So wird der Ausstoß von im Moorkörper gebundenen klimaschädlichen Gasen – neben Kohlendioxid auch Lachgas und Methan – auf Flächen erfasst, die traditionell über Gräben be- und entwässert werden, verglichen mit Flächen, in denen Dränagerohre für eine Unterflurbewässerung sorgen. Zudem werden Versuche mit unterschiedlichen Verfahren der Grünlanderneuerung durchgeführt. „Hier trifft Theorie auf Praxis“, so Krause.

Die Idee dahinter: Den Wasserstand so hoch zu halten, dass der Moorkörper nicht mineralisiert (wodurch Treibhausgase freigesetzt würden), der Landwirt die Fläche aber noch bearbeiten kann. Und die ersten Ergebnisse sprechen dafür, dass die Unterflurbewässerung deutliche Vorteile beim Ausstoß von CO2 und Co. hat. Die Messgeräte registrieren niedrigere Emissionen, die Unterflurbewässerung lässt eine Bewirtschaftung zu und die Erträge des dritten Schnitts lagen auf den so bewässerten Flächen um 30 Prozent höher.

Allerdings räumte Krause auch ein, dass man es bisher mit zwei Extremjahren zu tun gehabt habe – Nässe im Vorjahr und Trockenheit in diesem. „Es ist schwierig, die Jahre zu vergleichen.“ Allerdings zeige die unterschiedliche Witterung auch, dass es Anpassungsmaßnahmen in der Landwirtschaft bedürfe.

Ungelöst sind allerdings noch zahlreiche Fragen: Wie kann eine solche Unterflurbewässerung auf Flächen unterschiedlicher Höhenlagen funktionieren? Wie wird die Entwässerung umliegender Gebiete sichergestellt? Und vor allem: Wie wirtschaftlich (und ökologisch) ist das Einbringen derartiger Bewässerungssysteme?

Einige Fragen will das Gründerzentrum in einem weiteren Projekt beantworten. Man hoffe auf eine Bewilligung und eine Verlängerung um zwei Jahre, ließ Krause wissen. Das derzeitige Projekt ist bis Sommer kommenden Jahres bewilligt. Er lobte im Beisein der Politiker die Kooperationsbereitschaft der Landwirte und sprach sich deutlich dafür aus, dass Lösungen, die sowohl dem Klimaschutz dienen als auch den Betrieben die notwendige wirtschaftliche Sicherheit bieten, nur im Miteinander angesetzt werden können. „Die Frage ist: Wie arbeitet man wirtschaftlich und kann trotzdem die Treibhausgase minimieren?“ Denn: „Unsere große Aufgabe ist es, die Wertschöpfung auf der Fläche zu halten.“ Wie wichtig das für die Region ist, zeigt eine Zahl: 80 Prozent der Grünlandflächen in der Wesermarsch liegen auf Moor.

„Es kann Sinn machen, in Unterflurbewässerung zu investieren, wenn wir die Wertschöpfung behalten wollen“, resümierte Krause. Dabei betont er allerdings auch: „Wir werden die Emissionen dadurch nicht auf null zurückfahren.“ Ein „gutes Drittel“ sei aber herauszuholen. Matthias Wenholt, Dezernatsleiter beim Landkreis Wesermarsch, wies schon einmal auf den dann nötigen nächsten Schritt hin: ein großflächiges Wassermanagement.

Und dann wären da noch die Kosten: „Wer soll das bezahlen?“, fragte ein Landwirt in die Runde angesichts von Drainagekosten in Höhe von 2500 bis 3000 Euro pro Hektar. „Das Ergebnis wird nicht allen gefallen.“