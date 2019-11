Wesermarsch /lr In den vergangenen zehn Jahren sind ein Drittel der landwirtschaftlichen Betriebe in der Wesermarsch verschwunden. Ein Strukturwandel, der durch ein jetzt geplantes Gesetz der Bundesregierung noch beschleunigt werden könnte, fürchtet Dr. Karsten Padeken, Vorsitzender des Landvolks im Landkreis.

Im „Aktionsprogramm Insektenschutz“ sollen unter anderem Pflanzenschutzmittel in Natur- und Vogelschutzgebieten verboten werden. Außerdem soll beim Einsatz der Mittel ein Mindestabstand eingehalten werden.

„Die Bodenbeschaffenheit in unserer Region lässt uns aber keinen Spielraum“, erklärt Karsten Padeken, „es gibt keine Alternative zum Einsatz von Herbiziden.“ Der Anbau von Mais oder Kartoffeln sei unter den neuen Vorgaben gar nicht mehr möglich.

Die Vorschriften gehen zu weit, finden viele Landwirte. „Insektenschutz ja – aber nicht so“, das ist die Meinung der Kreislandvolkverbände Wesermarsch und Friesland. „Unsere Landwirte haben sich in den vergangenen Jahren in vielen freiwilligen Maßnahmen engagiert“, betont Padeken, das werde von der Bundesregierung aber völlig ignoriert. An diesem Donnerstag protestieren auch viele Wesermarsch-Landwirte gegen die Agrarpläne der Bundesregierung.

Was die Landwirte besonders verärgert, ist die Willkür der geplanten Maßnahmen: Insektenschutz sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, da auch die ungebremste Versiegelung von Flächen, der zunehmende Verkehr, die Gestaltung von öffentlichen und privaten Flächen wie Parks und Gärten und der Klimawandel Insekten gefährde.

Vorschriften würden aber hauptsächlich für die Landwirte gemacht, während Bürger, Kommunen und die übrige Wirtschaft nur mit Wettbewerben, Appellen und Empfehlungen eingebunden werden sollten. Innerhalb der Landwirtschaft träfe es die Küstenlandkreise zudem besonders hart.