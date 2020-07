Leader-Förderprogramm: Ideenreichtum ist gefragt und wird belohnt

Wesermarsch Das EU-Förderprogramm Leader ist seit vielen Jahren europaweit erfolgreich. Allein in der Wesermarsch sind seit 2001 insgesamt etwa 150 Leader-Projekte verwirklicht worden, die die Lebensqualität im ländlichen Raum verbessern. Die große Nachfrage hatte dazu geführt, dass die Projektfördermittel für die Leader-Region „Wesermarsch in Bewegung“ bereits im Frühsommer nahezu aufgebraucht waren – ein gutes halbes Jahr vor Ende der Förderperiode 2014 bis 2020.

Doch nun gibt es eine erfreuliche Nachricht aus Hannover. Die Wesermarsch gehört zu den zehn der 41 Leader-Regionen in Niedersachsen, die vom Niedersächsischen Landwirtschaftsministerium mit zusätzlichen Leader-Fördermitteln in Höhe von je 99 395 Euro bedacht werden.

Grund für den Zuschlag ist, dass einige Leader-Regionen in Niedersachsen durch Verzögerungen bei der Projektumsetzung Schwierigkeiten hatten, ihre fristgebundenen Fördermittel rechtzeitig auszugeben, wodurch diese dem Land verloren zu gehen drohten. Daher haben Leader-Regionen, in denen bereits viele Projekte realisiert worden waren, die vom Verfall bedrohten Gelder leihweise aufgenommen. Ein Teil davon ist inzwischen wieder in die Regionen, die ihre Fördermittel verliehen hatten, zurückgeflossen – doch ein Restbetrag in Höhe von einer knappen Million Euro wurde nicht zurückgeholt. Das Landwirtschaftsministerium hat diesen Betrag daher gleichmäßig auf die Leader-Regionen aufgeteilt, die in den vergangenen zwei Jahren am meisten mitgeholfen haben, die Fördermittel landesweit zu sichern.

Für die Region „Wesermarsch in Bewegung“ bedeutet dies, dass nun aus vorherigen Restmitteln und dem Zuschlag insgesamt rund 114 000 Euro zur Verfügung stehen, mit denen die Lokale Aktionsgruppe weitere Projekte aus der Wesermarsch finanziell unterstützen kann.

Den Förderthemen sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Eine Idee muss einen erkennbaren Nutzen für die Öffentlichkeit haben und zunächst lediglich in eines der folgenden vier Handlungsfelder passen:• Natur- und Kulturlandschaftswandel, • Daseinsvorsorge und Lebensgefühl, • Regionale Wertschöpfung, Beteiligung, • Vernetzung und Gemeinschaft.

Förderfähig sind nicht nur bauliche Maßnahmen, sondern auch Studien, Vernetzungsaktivitäten und ähnliches. Vereine, Verbände, Genossenschaften, Privatpersonen oder öffentliche Einrichtungen können Leader-Projektanträge stellen.

Der Fördersatz beträgt im Regelfall 50 Prozent der förderfähigen Projektkosten. Unter bestimmten Bedingungen kann es noch mehr finanzielle Unterstützung geben, beispielsweise durch die Kombination mit anderen Finanzquellen. Das Regionalmanagement prüft, ob eine Projektidee grundsätzlich zu den Zielen der Leader-Förderung und der Regionalentwicklung passt und berät die Projektinitiatoren kostenlos.

Der erste Schritt auf dem Weg zu einem möglichen Leader-Projekt ist einfach: Auf der Internetseite www.wesermarsch-in-bewegung.de finden sich Formulare für Projektskizzen. Diese einfach ausfüllen und bis spätestens 13. August an Silvia Peters vom Regionalmanagement „Wesermarsch in Bewegung“ senden: silvia.peters@lkbra.de