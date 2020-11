Naturschutz in der Wesermarsch: Einschnitte bei Bewirtschaftung werden entschädigt

Wesermarsch Der „Niedersächsische Weg“, bei dem Landwirtschaft, Naturschutz und die Landespolitik sich auf gemeinsame Ziele für mehr Natur-, Arten- und Gewässerschutz verständigt haben, ist in wesentlichen Punkten ausgestaltet. Entsprechende Gesetze werden voraussichtlich noch im Dezember oder sonst im Januar 2021 vom niedersächsischen Landtag verabschiedet.

Die Kreislandvolkverbände Wesermarsch und Friesland begrüßen, dass der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) sich gleichzeitig dazu entschlossen hat, das „Volksbegehren Artenvielfalt“ nicht länger zu unterstützen.

„Naturschutz ist nur gemeinsam mit den Landwirten möglich. Wir freuen uns, dass sich auch die Naturschutzverbände dieser Position angeschlossen haben“, sagt Landvolk-Vorsitzender Dr. Karsten Padeken.

Die Kreislandvolkverbände Wesermarsch und Friesland haben sich bei der Ausgestaltung des „Niedersächsischen Wegs“ in die Verhandlungen eingebracht und gemeinsam mit den Kollegen aus Ostfriesland und weiteren Küsten-Landvolkverbänden dafür gesorgt, dass die regionalen Besonderheiten der hiesigen Landwirtschaft berücksichtigt wurden. Aufgrund des ausgedehnten Graben- und Gewässernetzes, des hohen Grünlandanteils und des Wiesenvogelvorkommens in den Vogelschutzgebieten sind die Landkreise entlang der Küste von besonders vielen Regelungen im „Niedersächsischen Weg“ betroffen.

So war Karsten Padeken Teil der Arbeitsgruppe Wiesenvogelschutz, die sich seit Juni wöchentlich in Hannover getroffen hat, um die entsprechenden Regelungen im Detail auszuarbeiten. „Wir haben uns am Ende auf Regelungen geeinigt, die den Natur- und Artenschutz verbessern und für die Landwirte auch praktikabel sind, die aber dennoch erhebliche Einschnitte für die Bewirtschaftung bedeuten“, betont Karsten Padeken. „Dabei gilt das Prinzip, dass Landwirte für öffentliche Leistungen, die sie für den Umweltschutz erbringen, auch bezahlt werden.“

Für die SPD-Landtagsabgeordnete und agrarpolitische Sprecherin Karin Logemann (Berne), ist die Einigung „einzigartig in der Geschichte Deutschlands und darf gerne als Blaupause dienen“. Der Arten-, Natur- und Klimaschutz werde gestärkt, dabei gebe es „eine Wertschöpfung für die Maßnahmen, die die Landwirte für die schonende Bewirtschaftung erbringen“.

Logemann betont, dass sie sich in diesen Prozess stark eingebracht habe und dies auch weiterhin tun werde. Sie lobt alle weiteren Beteiligten, die in einem intensiven Dialog pragmatische und tragfähige Lösungen gefunden hätten: „Wir können nur gemeinsam unsere Natur schützen!“