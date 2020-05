Netzversorger: Gasmonteure in Brake, Elsfleth und Berne unterwegs

Wesermarsch Bereits in wenigen Jahren stoppen die Niederlande ihre Erdgaslieferungen nach Deutschland. Dann gibt es kein L-Gas mehr. Damit alle Häuser in der Region weiterhin warm werden können, stellt das Unternehmen EWE NETZ derzeit alle Gasgeräte auf das alternative H-Gas aus Russland, Norwegen und Großbritannien um.

Dafür gibt es einen straffen Zeitplan. Im Zuge der bundesweiten Lockerungen in der Corona-Krise setzt der Energieversorger deshalb nun schrittweise seine Umstellungsarbeiten fort. Das heißt: Gasmonteure kommen zum zweiten Kundenbesuch, um alle Gasgeräte technisch anzupassen und mögliche Gefahren zu verhindern. Vorab hatten Monteure die Gasgeräte der Kunden erfasst.

Das Tempo, das die Gasmonteure von EWE NETZ vorlegen, ist schon beeindruckend: In nur zwei Jahren haben durchschnittlich nur 100 Gasmonteure über 180.000 Kundenbesuche im Nordwesten umgesetzt. „Wir müssen die Zeitvorgabe aus den Niederlanden einhalten, sonst würden irgendwann womöglich viele Wohnungen in der Region kalt werden und zahlreiche Unternehmen in der Region brauchen ja auch Erdgas für ihre Produktion“, erklärt Niels Neunaber, technischer Koordinator für das Projekt bei der EWE NETZ GmbH. Daher werden die Anpassungstätigkeiten in den nächsten Wochen langsam wieder hochgefahren.

Unter Beachtung aktueller Verhaltens- und Hygieneregeln starten die Anpassungen nun in Berne, Brake und Elsfleth. Monteure im Einsatz von EWE NETZ halten zwei Meter Abstand und sind mit Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Handschuhen ausgestattet. Kunden können durch offene Türen und einem freien Zugang zu den Erdgasgeräten unterstützen.

In der Region klingeln ab Montag, 4. Mai, Monteure, um alle Gasgeräte technisch an das alternative H-Gas anzupassen. „Wir haben für jedes einzelne Gasgerät das individuelle Material bestellt, mit dem es umgerüstet werden kann. Dies ist inzwischen eingetroffen“, erklärt Niels Neunaber. Zusätzlich zum hohen Tempo müssen die Monteure daher ab jetzt auch mit dem richtigen Material, für das richtige Gerät, zur richtigen Uhrzeit, beim richtigen Kunden klingeln. „Das klingt einfach, wird aber bei steigender Menge der Kundenbesuche sehr komplex“, fährt Neunaber fort.

„Bei Kunden, die unsere Termine nicht wahrnehmen, kann es zu gefährlichen Situationen kommen. Sollte ein Gasgerät nicht zum richtigen Zeitpunkt auf H-Gas angepasst sein, könnte von diesem Gasgerät eine Gefahr für die Bewohner des Hauses ausgehen“. So könnte unter Umständen das Atemgift Kohlenmonoxid austreten. „Um das zu verhindern, müssen wir die Mehrzahl der Gasgeräte vor dem Einströmen vom neuen H-Gas anpassen, einige aber auch danach“, fügt er hinzu.