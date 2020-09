Neuer Corona-Fall in Lemwerder

Wesermarsch Es gibt einen neuen Corona-Fall in Lemwerder. Damit ist die Gesamtzahl der labordiagnostisch bestätigten Fälle im Landkreis Wesermarsch von Donnerstag auf Freitag auf nunmehr 122 gestiegen. Aktuell sind noch 16 Patienten an Covid-19 erkrankt. Sie verteilen sich auf sechs Personen in Brake, sechs Fälle in Nordenham, drei in Lemwerder und einen Fall in Ovelgönne. 101 Menschen im Landkreis gelten inzwischen als wieder genesen. Fünf Personen waren in der Wesermarsch nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben.