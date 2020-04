Nur noch eine Person erkrankt

Wesermarsch In der Wesermarsch wurden keine weiteren Neuinfektionen mit dem Corona-Virus verzeichnet. Dies teilt das Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch mit. Damit ist es bei den bisher labordiagnostisch bestätigten 52 Fällen geblieben.

Die gute Nachricht: Von den Erkrankten gilt nun ein weiterer Patient als geheilt, so dass derzeit nur noch eine erkrankte Person in der Wesermarsch in der Gemeinde Jade erfasst ist. 50 Personen gelten als genesen. Eine Betroffene aus der Wesermarsch ist an den Folgen der Viruserkrankung verstorben.

In Brake, Berne, Butjadingen, Elsfleth, Nordenham, Stadland, Lemwerder und Ovelgönne gibt es derzeit keine bestätigten Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus, teilt der Landkreis in seiner Mitteilung mit.