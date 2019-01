Wesermarsch /Oldenburg An einem ganz normalen Samstag sind einige Wesermärschler in der Oldenburger Fußgängerzone unterwegs. Eine Gruppe Landwirte aus der Wesermarsch hatte am vergangenen Wochenende aber ein ganz besonderes Anliegen: Sie haben mit Berufskollegen aus Friesland und dem Landkreis Oldenburg einen Infostand am Leffers-Eck organisiert. Ihr Motto: „Dialog statt Protest“. Zum Start der Grünen Woche in Berlin wollten sie als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und mit den Passanten über Fragen rund um die Landwirtschaft ins Gespräch kommen.

„Wir sind mit dem Infostand ganz bewusst nach Oldenburg gegangen“, berichtet Andrea Vogt, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit des Kreislandvolkverbands Wesermarsch. Laut einer Umfrage des Forsa-Institutes habe ein Viertel der deutschen Bevölkerung noch nie mit einem Landwirt gesprochen. In großen Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern falle diese Zahl noch deutlicher aus: 53 Prozent der befragten Menschen verneinten die Frage, ob sie einen Landwirt persönlich kennen. „In den Städten gibt es kaum landwirtschaftliche Betriebe, die Menschen haben einfach kaum Berührungspunkte mit Landwirten“, so Andrea Vogt. „So entstehen leicht Vorurteile und einseitige Bilder in den Köpfen. Wenn wir das ändern wollen, müssen die Landwirte eben in die Stadt kommen.“

Mit dabei war auch Dirk Hanken, Landwirt aus Birkenheide und Vorstandsmitglied im Kreislandvolkverband Wesermarsch. „Ich war positiv überrascht, dass das Bild, was die Passanten von der Landwirtschaft hatten, gar nicht so schlecht war“, resümiert er seinen Einsatz. Aufgrund der ständigen Landwirtschaftskritik vieler Medien habe er damit gar nicht gerechnet. „Ich habe mit den Leuten zum Beispiel über Feinstaub oder die Dürre im letzten Sommer gesprochen. Die Menschen waren alle sehr interessiert und wollten wissen, ob wir noch genug Futter für unsere Tiere haben oder ob die Hilfen auch auf den Betrieben ankommen.“ Für Dirk Hanken hat sich die Aktion gelohnt: „Es hat einfach Spaß gemacht.“