Onlinekriminalität In Der Wesermarsch: Die Maschen der Internet-Täter

Wesermarsch Cyberkriminalität ist ein millionen-schweres Geschäft. In der Statistik tauchen jedoch nur offiziell zur Anzeige gebrachte Vorgänge auf. Die Polizei geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Denn Betriebe befürchten oft einen enormen Image-Verlust und hoffen, durch schnelle Zahlungen den Schaden ohne großes Aufsehen begrenzen zu können.

Oft werden Mitarbeiter zum Komplizen gemacht, weil sie durch Anrufe und E-Mails gutgläubig „dringende“ und „vertrauliche“ Überweisungen tätigen, die vom vermeintlichen Vorgesetzten kommen (Fachausdruck: CEO-Fraud).

Ein häufiges Problem sind unverschlüsselte Mails mit Rechnungen (Fachausdruck: BEC-Fraud). Täter fangen diese ab und versehen sie mit neuen Kontodaten im Ausland. So verschwindet das überwiesene Geld. Drastische Folgen haben Schadmails, die sich als sogenannte Trojaner entpuppen. Indem Anhänge geöffnet werden, wird eine Computerverschlüsselung aktiviert. Für die Entschlüsselung werden hohe Erpressersummen gefordert. Viktor Zilke vom Team-Cybercrime der Kriminalpolizei aus Delmenhorst gehörte zu den Referenten der Veranstaltungsreihe „Erfolgreich am Markt“, die die Wirtschaftsförderung Wesermarsch zurzeit online anbietet.

„Die Täter fordern die Personen bewusst auf, Links anzuklicken oder Anhänge zu öffnen, um die allgemein hohen Sicherheitsstandards in den Unternehmen zu umgehen“, weiß er. Deshalb sind Schulungen der Mitarbeiter so wichtig, die das Bewusstsein für Onlinekriminalität schärfen. Ein kostenloses Angebot für Unternehmen ist in einer Projektbegleitung mit der Jadebay entstanden. „Gut geschultes Personal ist ein wirkungsvoller Schutz, um Angriffe aus dem Netz abzuwehren“, sagt Dr. Michael Schuricht, Innovationsberater aus dem Projekt. Infos gibt es bei ihm (Telefon 0160-958 14373) oder bei der Wirtschaftsförderung Wesermarsch bei Ingrid Marten (Telefon 04401-996908).