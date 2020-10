Radfernweg durch die Wesermarsch: Sehenswertes entlang der Route

Wesermarsch Eine Faltkarte zum Radfernweg „Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer“ ist neu aufgelegt worden. Der 450 Kilometer lange Radwanderweg ist bekannt für sein abwechslungsreiches Naturerlebnis in Kombination mit kulturellen Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke.

Gut ausgeschildert

Ausgeschildert nach ADFC-Standard führt der Radfernweg mit dem Kiebitzlogo von der Hansestadt Bremen über die Wesermarsch, Bremerhaven, das Nordseeheilbad Cuxhaven, die Hansestadt Stade bis hin zur leicht hügeligen Geestlandschaft zwischen Stade und Zeven und durch die beliebte Teufelsmoorregion.

Die Arbeitsgemeinschaft „Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer“ hat die Faltkarte zum Radfernweg überarbeitet und neu aufgelegt. Diese enthält allgemeine Informationen zum Routenverlauf, zu Anreise- und Kombinationsmöglichkeiten mit Bus und Bahn sowie zu touristischen Highlights entlang der Wegstrecke.

Der Rundkurs ist inklusive der Alternativrouten in acht Etappen aufgeteilt. Er bietet Fahrradfahrern somit viele verschiedene Möglichkeiten, die Landschaft zwischen Nordsee, Elbe und Weser immer wieder neu zu erleben.

Ob die Ruhe an einsamen Mooren, wie dem Teufelsmoor oder dem Huvenhoopsmoor, oder das Treiben an den Weserpromenaden in Bremen und Bremerhaven, das Rauschen des Wattenmeeres rund um Cuxhaven und in der Wesermarsch, oder das Eintauchen in die Hansezeit im historischen Stade – es gibt viele Variationsmöglichkeiten.

Ein Teil des Weges kann im Sommer auch mit dem historischen Moorexpress, der zwischen den Hansestädten Bremen und Stade an Wochenenden und Feiertagen fährt, zurückgelegt werden.

Kostenlose Faltkarte

Die kostenlose Faltkarte kann zum einen in den Tourist-Informationen und bei den beteiligten Tourismusverbänden entlang der Strecke bestellt werden. Zum anderen ist er über die Homepage erhältlich und kann dort auch als PDF heruntergeladen werden.

Weitere Informationen unter www.teufelsmoor-wattenmeer.de