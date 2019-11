Wesermarsch 431 Einwände und Anmerkungen im ersten Durchgang, 226 in einem zweiten – allein diese Zahlen zeigen, von welch großem Interesse das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) ist. Es soll die öffentlichen Ansprüche an den Raum auf regionaler Ebene sichern, ordnen und entwickeln, soll heißen: Wo ist welche Nutzung erlaubt?

Ende November 2013 hatte mit der öffentlichen Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten die Neuaufstellung des RROP für den Landkreis Wesermarsch begonnen. An diesem Dienstag, 5. November, soll im Ausschuss für Bauen, Kreisentwicklung, Landwirtschaft und Umwelt die Beschlussempfehlung erfolgen. Die Sitzung beginnt um 16.30 Uhr im Kreishaus an der Poggenburger Straße 15 in Brake. Der Kreistag soll das RROP am 16. Dezember beschließen.

Die in dem RROP festgelegten Vorranggebiete der Raumordnung sollen in den kommenden zehn Jahren zur Sicherung, Ordnung und Entwicklung des Kreisgebietes dienen. Bis zum Beschluss war es ein mühsamer Weg.

Im Rahmen der Neuaufstellung fand eine fortlaufende Beteiligung der Kreispolitik im Arbeitskreis „Regionale Raumordnung“ statt. Die kreisangehörigen Kommunen sind auch außerhalb der formellen Verfahrensschritte zur Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung gehört worden.•

In den Jahren 2018 und 2019 fand jeweils die formelle Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung statt. Ende Juni 2019 gab es dazu noch den gesetzlich vorgegebenen Erörterungstermin, der für die Öffentlichkeit geöffnet wurde und am 26. sowie am 27. Juni im Kreishaus stattfand. Der Termin wurde in vier Teile aufgegliedert.

Inhaltliche Schwerpunkte im neuen Regionalen Raumordnungsprogramm liegen in den Themen• Siedlungsentwicklung,

• der neuen Zu- und Entwässerung für die mittlere und nördliche Wesermarsch (Generalplan) sowie

• einer Flächensicherung für eine spätere Entwicklung eines interkommunalen Gewerbegebietes an der Anschlussstelle der A 20 „Küstenautobahn“/Bundesstraße 212.

Im Rahmen der ersten Beteiligung (von April bis Juli 2018) waren 109 Stellungnahmen mit insgesamt 431 Einwänden und Anmerkungen eingereicht worden. Die zweite Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung fand von März bis Mai 2019 statt. 77 Stellungnahmen mitsamt 226 Einwänden und Anmerkungen wurden vorgebracht.•

Ein wesentlicher Punkt im RROP ist das Kapitel „Wassermanagement und Wasserversorgung“. So soll der Generalplan Wesermarsch für eine Verbesserung der Zu- und Entwässerung der mittleren und nördlichen Wesermarsch sorgen. Unabhängig davon muss das Braker Sielbauwerk saniert und den zunehmenden Erfordernissen des Hochwasserschutzes angepasst werden. Dafür muss die Rönnel zwischen dem Braker Sieltief und dem Käseburger Sieltief stellenweise ausgebaggert werden, unter anderem bei der Deponie Käseburg.