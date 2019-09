Wesermarsch Vor drei Wochen haben sie begonnen – und an diesem Samstag sollen sie ein Ende haben: Nach Auskunft der Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sollen die Bauarbeiten am Nachmittag des 7. Septembers abgeschlossen werden. Damit gibt es ganz am Ende noch eine Verschiebung: Hatte die Behörde am Freitag um 8.12 Uhr in einer Presseinformation mitgeteilt, dass „die Fahrbahnerneuerungsarbeiten an der Bundesstraße 211 termingerecht fertig gestellt werden, so dass im Laufe des Freitagnachmittag, 6. September, die Vollsperrung aufgehoben werden kann“, folgte um 11.23 Uhr eine Aktualisierung: „Die Straßenmarkierung konnte witterungsbedingt nicht aufgebracht werden, so dass erst im Laufe des Sonnabendnachmittags, 7. September, die Vollsperrung aufgehoben werden kann“, hieß es da.