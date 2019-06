Naturschutz über 470 Hektar

Die Strohauser Plate ist eine Flussinsel in der Gemeinde Stadland. Östlich wird die Insel durch die Weser begrenzt und westlich von der Schweiburg, einem Nebenarm der Weser. Die Ausdehnung beträgt etwa sechs Kilometer in Nord-Süd-Richtung und etwa 1,3 Kilometer in Ost-West-Richtung an der breitesten Stelle.

Die Gesamtfläche beträgt etwa 470 Hektar.Von den 470 Hektar sind 197 Hektar von Sommerdeichen geschütztes Grünland, das extensiv von einem Landwirt genutzt wird und bei Sturmfluten überflutet wird.

Die einzige Verbindung vom Festland zur Insel ist eine Bootsanlegestelle an der Schweiburg. Mit einem kleinen Ruderboot ist die Strohauser Plate schnell zu erreichen.