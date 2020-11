Touristikgemeinschaft: Oh, so schön ist der Landkreis Wesermarsch

Wesermarsch Modern, übersichtlich und mit Liebe zum Detail präsentiert sich die neue Internetseite www.NordseeJadeWeser.de der Touristikgemeinschaft Wesermarsch (TGW), die der Wirtschaftsförderung Wesermarsch angehört. Mit der kreativen Unterstützung der Werbeagentur neusta destination solutions, konnte ein attraktiver Internetauftritt realisiert werden.

Menü klar strukturiert

„Wir haben viel Arbeit und Zeit investiert, damit unsere Gäste eine optimale Übersicht über die Wesermarsch erhalten,“ berichtet Inola Hofrichter von der TGW, die sich vorrangig um das Projekt kümmert. Große Bilder, Videos und ansprechende Informationstexte vermitteln ein Gefühl, als wäre man direkt vor Ort im Urlaub.

Das responsive Webdesign passt sich den Bildschirmauflösungen von Desktop, Smartphone und Tablet an. Das Menü ist klar strukturiert, so dass der Gast mit wenigen Klicks zu allen Informationen gelangt. Zum Beispiel gibt es Auskünfte über die neun Urlaubsorte der Wesermarsch, über Aktivitäten für Familien, Radfahrer oder Naturliebhaber und zu den allgemeinen Service- und Kontakthinweisen. Sehenswürdigkeiten, Museen oder Reisemobilstellplätzen werden durch eine praktische Kartenfunktion dargestellt.

Zudem kann der Gast über die Website direkt seine Unterkunft für den nächsten Urlaub buchen. Auch die Broschüren können direkt heruntergeladen oder bestellt werden.

Eine umfangreiche Datenbank bietet die Möglichkeit, Points of Interest (interessante Orte), Radtouren und Veranstaltungen auch über die Homepage hinaus auszuspielen. So werden die Informationen zukünftig auch auf den Seiten der Landesmarketingagentur TourismusMarketing Niedersachsen ausgespielt.

Modern und effektiv

„Nun sind wir auf dem aktuellen Stand und müssen Daten nicht an mehreren Stellen pflegen, sondern zentral, modern und effektiv an einem Ort, um dem Gast immer die aktuellsten Informationen zukommen zu lassen“, so Tina Tönjes, Leiterin der TGW.

Nils Siemen, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Wesermarsch, ergänzt: „Die neue Internetseite zeigt nicht nur die touristisch interessanten Seiten der Wesermarsch auf. Darüber hinaus erhalten die Besucher auch einen Eindruck davon, wie schön es ist, hier zu leben und zu arbeiten.“