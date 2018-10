Wesermarsch „Illegale Müllentsorgung ist kein Kavaliersdelikt“, betont der Landkreis Wesermarsch in einer Pressemitteilung. „Wir möchten alle Bürger sensibilisieren, achtsam mit ihrer Umwelt umzugehen und das Fehlverhalten einzelner nicht stillschweigend zu dulden.“

Die Überwachung der Entsorgung von Abfällen obliegt dem Landkreis als zuständige untere Abfallbehörde. Im Rahmen der Gefahrenabwehr können grundsätzlich die Städte und Gemeinden als allgemeine Gefahrenabwehrbehörde nach dem Niedersächsischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder der Landkreis nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz tätig werden.

Wird bei einer illegalen Müllentsorgung kein Verursacher ermittelt, so wird der Eigentümer des Grundstücks zur Beseitigung der Abfälle aufgefordert. Im Falle von Müllablagerungen auf städtischen oder Gemeindegebieten werden diese entsprechend aufgefordert. Die Entsorgung erfolgt dann in der Regel über die Bauhöfe.

Ein Problembezirk stellt etwa das Seenparkgelände in Nordenham dar. Es gehört der Stadt und wurde zuletzt wiederholt als Ablageort für illegalen Abfall missbraucht. Die letzte Aufnahme durch den Landkreis fand Ende August statt, als das Mobiliar eines Esszimmers zerkleinert zwischen Büschen und Bäumen illegal entsorgt wurde.

Ein aktueller Fall betrifft dagegen den Kreissüden. Hier wurde in einem Graben der Gemeinde Lemwerder jede Menge Sperrmüll abgekippt und das Gewässer damit massiv verunreinigt. Und am Deichsicherungsweg in Golzwarden (am Siel) steht seit einigen Tagen eine 200-Liter- Regentonne – samt Inhalt.

Kann kein Verursacher ermittelt werden, bleiben die jeweilige Stadt oder Gemeinde und somit der Steuerzahler auf den Kosten für die Entsorgung der Gegenstände sitzen. „Für ermittelte Täter wird es teuer“, betont der Landkreis. Zu den Kosten der Entsorgung kommt noch ein Bußgeld, das je nach Menge und Abfallart bis zu 25 000 Euro betragen kann. Je nach Gefährdungsart kann es sich auch um einen Straftatbestand handeln, etwa bei gefährlichen Abfällen wie asbesthaltigem Müll, teerölhaltigen Hölzern oder wenn das Grundwasser oder ein Gewässer verunreinigt wird.

Wer illegale Müllentsorgungen beobachtet hat, wird gebeten, die Städte und Gemeinden, den Landkreis Wesermarsch oder die Polizei zu kontaktieren. Besser wäre es, wenn sich alle Bürger dazu entschließen könnten, die Abfallentsorgungswege zu nutzen und den Müll nicht illegal zu entsorgen.

Jeder Bürger kann seinen Müll nach Abfallsorten getrennt an die Straße zu stellen, über die Abfallwirtschaft Sperrmüllkarten zu erwerben oder Abfälle wie Altreifen, Bauschutt, Sperrmüll oder Farbreste bei privaten Annahmestellen abzugeben.