Wesermarsch Unangenehme Post für die Vermieter von Unterkünften für Monteure: Die Bauaufsicht des Landkreises informiert zurzeit darüber, dass viele dieser Monteursunterkünfte ohne eine Baugenehmigung vermietet werden. Die Vermieter werden dazu aufgefordert, sich bei der Bauaufsicht zu melden und einen Ortstermin zu vereinbaren. Bei diesem soll überprüft werden, ob die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Unterkünfte von Monteuren eingehalten werden und die Baugenehmigung für eine solche Monteurswohnung im Nachhinein erteilt werden kann. Denn für die Vermietung von Wohnungen an Monteure gelten andere Vorschriften als für Ferienwohnungen.

„Baurechtlich bedarf die Vermietung von Wohnraum an Monteure einer Baugenehmigung in Form einer Nutzungsänderung, da diese mit besonderen Anforderungen verknüpft ist“, heißt es vom Landkreis. Zu diesen Anforderungen gehören beispielsweise Unterbringungsmöglichkeiten für Fahrzeuge, an Flucht- und Rettungswege sowie an den Brandschutz.

Die Vermieter sind verunsichert: „Ich habe eine Ferienwohnung, wo aber auch Monteure unterkommen und vermiete bereits seit einigen Jahren“, sagt eine Vermieterin, die aus Angst vor Nachteilen bei der kommenden Überprüfung ihrer Wohnung unerkannt bleiben möchte. „Die Angst und die Unruhe unter den Vermietern wird immer größer, eine Bekannte sagt auch: ,Wenn so viele Auflagen kommen, mache ich zu.‘“

Verwunderung kam auch auf, weil die Tourist-Informationen der einzelnen Gemeinden häufig als Vermittler zwischen Vermietern und potenziellen Mietern auftreten: „Die Bauaufsicht hat dies nicht mit uns abgesprochen, die Vermieter sind mit diesem Thema auf uns zugekommen. Wir haben jedoch vertraglich mit den Vermietern vereinbart, dass wir keine Rechtsberatung machen“, sagt Lea Gehlhaar, Leitung Touristik in der Gemeinde Elsfleth. Die Tourismus-Verbände wollen die Vermieter jetzt mit einem eigenen Brief informieren.

Es handelt sich also um zwei öffentliche, unterschiedliche Stellen. Laut Aussage des Landkreises wurden die Städten und Gemeinden über die Überprüfung informiert.

Gehlhaar sagt, dass es in der Wesermarsch einen Vorfall gab, wo eine Wohnung nicht den Vorgaben entsprach und dies der Anlass für die Kontrollen sei. Der Landkreis spricht von einer „teilweise problematischen Unterbringung“. Die Art der Unterbringung habe in der Vergangenheit mehrfach Anlass zu Beschwerden durch Nachbarn gegeben. Der Landkreis betont in seiner Stellungnahme, dass es „nicht um die Ahndung möglicher baurechtswidriger Zustände“ gehe, sondern um die rechtliche Absicherung einer sicheren und menschenwürdigen Unterbringung der Personen.

Betreiber von Wohnungen, die ausschließlich als Ferienwohnungen vermietet werden, brauchen sich keine Sorgen zu machen. Diese seien laut Landkreis nicht Ziel der derzeitigen Überprüfung.