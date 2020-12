Wasser-Versorgung: Warum OOWV die Entnahmegebühr verdoppelt

Wesermarsch In drei Kommunen des Landkreises Wesermarsch passt der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) in seinem Zuständigkeitsbereich zum 1. Januar 2021 das Abwasserentgelt an. Das teilt OOWV-Pressesprecher Heiko Poppen mit.

• Brake

In Brake steigt das Entgelt für die Schmutzwasserbeseitigung laut OOWV um 20 Cent auf zwei Euro je Kubikmeter. Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 120 Kubikmetern bedeutet dies monatliche Mehrkosten von zwei Euro. Die Erhöhung sei in erster Linie auf steigende Kosten bei der Unterhaltung des Rohrnetzes sowie bei der Schlammentsorgung zurückzuführen, teilt der OOWV mit.

• Elsfleth

In Elsfleth steigt das Entgelt für die Beseitigung von Oberflächenwasser vor allem aufgrund höherer Gesamtkosten um 27 Cent auf 62 Cent je Quadratmeter versiegelter Fläche. Für einen Haushalt mit einer überbauten und befestigten Fläche von 200 Quadratmetern erhöhe sich das Entgelt damit um monatlich 4,50 Euro. In Elsfleth gebe es keine Änderung beim Entgelt für die Schmutzwasserbeseitigung. Für einen Haushalt, der nicht an die Oberflächenentwässerung angeschlossen ist, würde die monatliche Belastung entsprechend unverändert bleiben, heißt es.

• BErne

In Berne zahlen die Bürger künftig 4,85 Euro je Kubikmeter. Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 120 Kubikmetern bedeutet dies eine monatliche Einsparung von 3,20 Euro.

Zur Erinnerung: In Berne haben die Bürger ab dem 1. April 2020 ein Abwasserentgelt von 5,17 Euro pro Kubikmeter gezahlt. Dieses hätte jedoch schon im zu Ende gehenden Jahr 4,85 Euro je Kubikmeter Schmutzwasser betragen, wenn die Kosten für die Schmutzwasserbeseitigung in dieser Kommune vollständig auf zwölf Monate (und nicht auf neun Monate) verteilt worden wären, so der OOWV.

• Weitere Kommunen

In Jade, Ovelgönne, Lemwerder, Stadland und Butjadingen bleiben die Schmutzwasserentgelte 2021 unverändert. Nordenham hat die Gebühr von 2,13 auf 1,11 Euro je Kubikmeter für 2021 gesenkt.

• Trinkwasser-Preise

Der OOWV bereitet eine Anpassung des Trinkwasserpreises vor. Der Grund: Die Landesregierung hat eine Verdopplung der Wasserentnahmegebühr beschlossen, die Versorger entrichten müssen. Diese steigt von 7,5 auf 15 Cent je Kubikmeter. Aus diesen Mitteln sollen Maßnahmen für den Natur- und Artenschutz finanziert werden. Der Preis für Frischwasser liegt zurzeit bei 90 Cent pro 1000 Liter Wasser. Im Preis enthalten ist die Wasserentnahmegebühr von 7,5 Cent. Der OOWV sieht nach eigenem Bekunden keine Möglichkeit, den Anstieg der Pflichtabgabe anderweitig aufzufangen und wird der Verbandsversammlung vorschlagen, die Erhöhung vollständig auf den Trinkwasserpreis umzulegen. Der angepasste Preis für einen Kubikmeter Frischwasser könnte dann 98 Cent betragen. Mit einer Entscheidung ist am 10. Dezember zu rechnen.