Wesermarsch Nach drei Arbeitsjahren ist es für die 41 Leader-Regionen in Niedersachsen Zeit für die Halbzeitbilanz der aktuellen EU-Förderperiode.

Die lokale Aktionsgruppe „Wesermarsch in Bewegung“, deren 26 Mitglieder über die Gewährung der rund 1,8 Millionen Euro Projektfördermittel aus dem Leader-Programm bestimmen, kann zufrieden sein: 20 Projekten aus den Bereichen Kultur, Natur, Dorfleben und Tourismus konnte sie ihre Unterstützung zusagen.

Einziger Wermutstropfen: Nur sieben Projekte sind komplett fertiggestellt und weitere fünf werden derzeit umgesetzt. Die restlichen acht Projektträger müssen noch einen formalen Antrag auf Bewilligung der Leader-Fördermittel beim Amt für regionale Landesentwicklung stellen, um die formale „Starterlaubnis“ zu bekommen, mit ihrem Projekt beginnen zu dürfen.

Die lange Zeitdauer ist ungewöhnlich, gerade für eine Leader-Region mit mehr als 17 Jahren Erfahrung wie die Wesermarsch. Ursächlich sind die bürokratischen Anforderungen (Zuwendungs- und Vergaberecht), die noch höher sind als in den vorherigen beiden EU-Förderperioden. „Die Anträge sind mitunter fast zehn Zentimeter dick, bis zum Projektstart vergeht oft mehr als ein Jahr allein für die Vorbereitung des Förderantrages. Zudem drohen selbst bei formalen Fehlern im Antragsverfahren schmerzliche Fördermittelkürzungen“, erläutert Meike Lücke vom Regionalmanagement die Auswirkungen der enormen Anforderungen. Sie hofft auf baldige Erleichterungen bei den rechtlichen Rahmenbedingungen, vor allem auf Änderung des Landesvergaberechtes.

Die Leader-Region „Wesermarsch in Bewegung“ ist trotz dieser Hürden erfolgreich. Leader-Projekte wie das Oberfeuer Preußeneck oder das historische Kaufhaus Abbehausen ziehen landes- und bundesweit positive Aufmerksamkeit auf sich – und damit auf die Wesermarsch als Region. Die Individualität der Projektideen ist gestiegen, beispielsweise mit dem Fitnessparcours am Weserstrand in Nordenham oder beim Jugendabenteuerspielplatz in Lemwerder, der in Walform gestaltet ist.

Die größten Stärken der Wesermarsch bleiben jedoch das Solidarprinzip und der Gemeinschaftsgedanke: Der von allen Kommunen gespeiste Kofinanzierungstopf „Wesermarsch in Bewegung“ unterstützt private Projekte sowie Kooperationsprojekte, aktuell zum Beispiel die landkreisweite Mottotour „Klimawandel“. Eine Besonderheit der Wesermarsch sind die neuen „Leader-Projektfachberater/-innen“. Diese ehrenamtlichen Unterstützer besprechen in Projektwerkstätten gemeinsam mit Projektinitiatoren und einigen LAG-Mitgliedern die Weiterentwicklung von ersten Leader-Projektideen. Dadurch konnten bereits viele Projektantragsteller wertvolle Tipps für ihre Projekte bekommen.

Für die anstehende zweite Leader-Halbzeit sind weitere Projektfachberater/-innen willkommen, ebenso Projekte, die Themen wie „Jugend“ und „Wirtschaft“ im Fokus haben.

Nähere Informationen zu den Förderbedingungen des Leader-Programms in Niedersachsen finden sich unter: