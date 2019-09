Wesermarsch 63 Qualitätszertifikate wurden von Dr. Berend Lindner, Staatssekretär im niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, an Betriebe und Anbieter touristischer Dienstleistungen vergeben. Die Touristikgemeinschaft Wesermarsch (TGW) der Wirtschaftsförderung Wesermarsch konnte bereits zum 4. Mal die Auszeichnung „Servicequalität Deutschland in Niedersachsen“ entgegennehmen.

Mit dieser und den weiteren Initiativen „Kinderferienland Niedersachsen“ und „Reisen für Alle“ trägt die Landesregierung zur nachhaltigen Verbesserung und Stärkung der Qualität im Niedersachsentourismus bei.

„Wir freuen uns über diese Auszeichnung. Unser Ziel ist es, unsere Dienstleistungsqualität gegenüber unseren Partnern und Gästen stetig zu verbessern“, so Tina Tönjes, Leiterin der TGW, die in Hannover die Auszeichnung entgegengenommen hat. Gemeinsam mit ihrem Team hat sie die Qualitätswerkzeuge in der Servicekette, dem Stärken-Schwächen-Profil und in der Kundenkommunikation erfolgreich eingesetzt.

Weiter wurde das Nationalparkhaus-Museum in Fedderwardersiel mit dem Siegel „Reisen für Alle“ ausgezeichnet. Der Tourismus-Service Butjadingen konnte neben dem „Servicequalität“ auch das Zertifikat für den „Kinderferienlandort“ mit nach Hause nehmen.

Servicequalität Deutschland ist ein Zertifizierungssystem für kleine und mittelständische Dienstleistungsbetriebe. Ob Direkteinstieg in eine Zertifizierungsstufe oder die Auswahl eines einzelnen Q-Werkzeuges: Intensität und Aufwand bestimmt jeder Betrieb für sich selbst.

Servicequalität Deutschland dient mit dem praxisnahen System als Ideengeber zur Entwicklung von Maßnahmen, beleuchtet die verschiedenen Kontaktpunkte mit dem Kunden und stößt innerbetriebliche Verbesserungsprozesse im Bereich Servicequalität an. Die Initiative wird gemeinsam getragen vom niedersächsischen Wirtschaftsministerium, den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern, vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Niedersachsen (Dehoga), und Tourismusmarketing Niedersachsen GmbH.