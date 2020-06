Wirtschaftsförderung: Die Mitarbeiter gezielt schulen

Wesermarsch In Produktions- und Arbeitsprozessen haben die Informationstechnologien (IT) einen unverzichtbaren Platz eingenommen. Besonders deutlich wird dies, wenn Probleme auftreten.

Eine ernstzunehmende Ursache dafür sind kriminelle Einflüsse. Der Lagebericht zur IT-Sicherheit in Deutschland 2019 des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) diagnostizierte, dass die Infektionen durch Schadprogramme eine der größten Bedrohungen für Privatanwender, Unternehmen und Behörden darstellt. Sogenannte Malware-Infektionen machen über 50 Prozent der Cyber-Kriminalität aus. Der Erhalt der Cyber-Sicherheit gehört somit zu den elementaren Aufgaben im Unternehmen. Und die Mitarbeiter spielen dabei eine zentrale Rolle.

Die Wirtschaftsförderung Wesermarsch lädt deshalb zu einer weiteren Veranstaltung in der Reihe „Erfolgreich am Markt“ ein. Sie beginnt am Dienstag, 30. Juni, um 19 Uhr als Webinar und trägt den Titel: „IT-Sicherheit im Unternehmen – Die Mitarbeiter als Schwachstelle im System“.

Als Referenten nehmen Viktor Zilke von der Polizeiinspektion Delmenhorst, Oldenburger Land/Wesermarsch und Dr. Michael Schuricht von der JadeBay GmbH teil. Sie werden Tipps geben, wie man Mitarbeiter professionell schult – die wichtigste Komponente für effektive Cyber-Sicherheit im Unternehmen.

Anmeldungen werden bis spätestens 26. Juni unter https://events.wesermarsch.de/ erbeten. Die Teilnahme ist kostenlos.