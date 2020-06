Wolfsrisse: „Wesermarsch ist ein gedeckter Tisch“

Wesermarsch „Die Wesermarsch ist ein gedeckter Tisch“, sagt Andrea Vogt, Pressesprecherin des Kreislandvolkverband Wesermarsch. Alleine in diesem Frühjahr habe es acht Vorfälle mit mehreren gerissenen Schafen und einem Kalb gegeben. Auch wenn erst bei rund der Hälfte geklärt sei, dass ein Wolf verantwortlich für die Risse ist, deuten die Spuren auch in den restlichen Fällen darauf hin.

„Die Häufigkeit ist erschreckend“, sagt Dr. Karsten Padeken, Vorsitzender des Kreislandvolkverbandes Wesermarsch. Landwirte, Deichschäfer und Pferdehalter seien in Sorge. Deshalb habe der Verband in Kooperation mit dem Kreislandvolkverband Friesland und den Kreislandfrauenverbänden Wesermarsch und Friesland-Wilhelmshaven ein Plakat entworfen, dass auf die Ängste der Tierhalter aufmerksam machen soll. „Weidehaltung geht nur ohne Wolf“, lautet die Botschaft, die so verbreitet wird. „Über 125 Plakate wurden bereits angefragt“, sagt Andrea Vogt.

Die etwa 120 000 Rinder in der Wesermarsch und die 19 000 Schafe, die überwiegend zur Pflege der Deiche gehalten werden, bilden ein reichhaltiges Büfett für jeden Wolf. Auch Pferde und Fohlen seien in Gefahr. Die Forderung der Verbände ist klar. „Wir brauchen ein wirksames Wolfsmanagement mit Bestandsobergrenze in unserer Region“, so Dr. Karsten Padeken. Wenn ein Wolf mehrfach auffällig wird, müsse das Tier entnommen werden. „Unser Gebiet ist dicht besiedelt mit Weidetieren. Das lässt sich nicht mit dem Wolf vereinbaren“, führt er weiter aus.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Die psychische Belastung für die Tierhalter sei enorm. „Das ist ein grausames Szenario, wenn die zerrissenen Tiere so vor einem liegen“, sagt Rainer Mönnich, Vorstandsmitglied des Kreislandvolkverbandes. Diese Erfahrung mussten auch Christina de Jong und Marco Bockelmann machen. Sie betreiben eine Deichschäferei in Berne. „Alleine in einer Woche sind sieben unserer Tiere gerissen oder schwer verletzt worden“, sagt Christina de Jong. Der Schock sitzt noch tief. Und die Untersuchungen ziehen sich über Monate.

Viele Tierhalter hinterfragen bereits das gesamte System. „Der Aufwand und die Belastung werden zu groß, das tut sich irgendwann keiner mehr an“, sagt Dr. Karsten Padeken. Einige private Schafzüchter hätten bereits aufgegeben. „Entweder Wolf oder Weidewirtschaft“, lautet das Resümee der Verbände. Die Tiere nur noch im Stall zu halten, sei keine Lösung. Gerade für die Wesermarsch sei die Weidetierhaltung ein Aushängeschild. Und die Deichsicherheit wäre ohne die grasenden Schafe gefährdet.

Auch Herdenschutzmaßnahmen wie hohe stromführende Zäune und Herdenschutzhunde seien nicht möglich. Die Kosten dafür wären unverhältnismäßig und die Pflege kaum zu leisten.

Kreislandvolkverband, Kreislandfrauenverband und die Deichschäfer Christina de Jong und Marco Bockelmann fordern: „Küstenlandkreise mit langen Deichlinien müssen wolfsfreie Zonen bleiben.“