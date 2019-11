Wesermarsch Mit erheblichen Einschränkungen im Fahrgastbetrieb müssen Kunden der Nordwest-Bahn in den kommenden Wochen rechnen. Wegen der Sanierung eines abschüssigen Dammes entfallen vom 9. November bis zum 2. Dezember – zum überwiegenden Teil an den Wochenenden – einige Zugverbindungen zwischen Berne und Nordenham, teilte die Nordwest-Bahn am Montag mit. Für die ausfallenden Verbindungen richte das Unternehmen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

Weil von Samstag bis Sonntag, 9. bis 10. November, zwischen Bremen-Neustadt und Bookholzberg zusätzlich Vegetationsarbeiten stattfinden, entfallen auch einige Verbindungen der Linie RS 4 zwischen Bremen Hauptbahnhof und Hude. Fahrgäste sollen nach Informationen der Nordwest-Bahn den IC, die RE 1 oder die Züge der Linie RS 3 benutzen.

Von Bremen Hbf nach Nordenham

Züge von Berne bis nach Nordenham der Linie RS 4 entfallen vom 9. bis 11. November, 16. bis 18. November, 23. bis 25. November und vom 30. November bis zum 2. Dezember. Sie werden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt.

Wegen der längeren Fahrzeiten mit den Ersatzbussen wird Nordenham statt zur Minute 13 erst zur Minute 46 erreicht und somit 33 Minuten später als die reguläre Verbindung.

Am Wochenende 9. bis 10. November entfallen zusätzlich zwischen 8 und 16 Uhr die Verbindungen der Linie RS 4 von Bremen bis nach Hude. Von Bremen bis nach Hude sollen Fahrgäste die Züge der Linie RS 3 nutzen, die fünf Minuten später und somit zur Minute 15 in Bremen Hauptbahnhof abfahren.

Von Hude bis nach Berne verkehren im Anschluss und deshalb in späteren Fahrzeiten die Züge der Linie RS 4, um dann in Berne wieder einen Anschluss an den Schienenersatzverkehr bis nach Nordenham zu erreichen. Nordenham wird hierdurch 53 Minuten später als die reguläre Verbindung erreicht.

Von Nordenham bis Bremen Hbf

Von Nordenham bis nach Berne entfallen die Züge der Linie RS 4 vom 9. bis 10. November, 16. bis 17. November, 23. bis 24. November und vom 30. November bis zum 2. Dezember. Die Züge werden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt.

Wegen der längeren Fahrzeiten mit den Ersatzbussen starten die Ersatzbusse in Nordenham statt zur Minute 45 bereits zur Minute zehn und somit 35 Minuten früher als die reguläre Verbindung.• Vom 9. bis zum 10. November entfallen von Nordenham bis nach Berne die Verbindungen der Linie RS 4 und zusätzlich zwischen 8 und 16 Uhr auch von Hude nach Bremen. Zwischen Nordenham und Berne verkehrt ein Schienenersatzverkehr mit Bussen. Von Hude bis nach Bremen sollen die Fahrgäste die Züge der Linie RE 1 oder den IC, die 15 Minuten später und somit zur Minute 45 in Hude starten, benutzen. Bremen Hauptbahnhof wird durch die frühere Abfahrt in Nordenham nur 15 Minuten später als die reguläre Verbindung erreicht.• Der Ersatzfahrplan ist in den Zügen, in den Kundencentern sowie auf der Homepage der Nordwest-Bahn unter www.nordwestbahn.de verfügbar.