Wildgänse sind nicht überall willkommen

Für die einen sind sie ein faszinierendes Naturphänomen, für andere bringt ihr Erscheinen vor allem ökonomische Einbußen mit sich: Durchziehende Wildgänse führen auch in der Wesermarsch und in Friesland zu Fraßschäden auf landwirtschaftlich genutzten Grünlandflächen. In drei Vogelschutzgebieten der Region erprobten der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) sowie die Landwirtschaftskammer Niedersachsen deshalb im Frühjahr Methoden zur Erfassung und Quantifizierung entstandener Schäden. Das Verfahren soll in der kommenden Winterrastperiode 2019/20 im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz weiter erprobt werden. In einer Veranstaltung am Mittwoch, 6. November, soll es auch um die Frage gehen, wie Landwirte in den betroffenen Schutzgebieten an diesem Praxistest teilnehmen können, heißt es in der Einladung von NLWKN und Landwirtschaftskammer. Beginn ist um 20 Uhr im Landhaus Diekmannshausen an der Bäderstraße 1 in Jade.DPA-BILD: