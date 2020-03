Ziel ist der Bodensee

Nach zweijähriger Pause bietet der Schützenverein Golzwarden eine Fahrt für alle Mitglieder vom 9. bis 13. September an den Bodensee an.

Vereinsmitglied Wilfried Albers hat die Mehrtagesfahrt geplant. Ziel ist Uhldingen am Bodensee. Im Programm enthalten sind eine Ganztagestour rund um den Bodensee mit Reiseleiter, die Besichtigung des Zeppelinmuseums in Friedrichshafen und eine Schifffahrt über den Bodensee ab Lindau. Weiter geplant ist eine Fahrt in die Schweiz, wo es per Seilbahn auf den Berg „Säntis“ geht. Von oben kann man auf sechs europäische Länder blicken. Eine Besichtigung einer Alpschaukäserei ist ebenfalls geplant. Ein „Muss“ einer jeden Bodensee-Reise sind der Besuch der Blumeninsel Mainau und des Rheinfalls in Schaffhausen.

Weitere Reiseinformationen gibt es unter Telefon 04401/81810 sowie per E-Mail an: wilfried.albers1@ewetel.net.