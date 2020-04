Zuhause bleiben unter einem Regenbogen

In Brake und den anderen Kommunen der südlichen Wesermarsch sind immer mehr bunte Regenbogen zu sehen – gemalt von Kindern, die damit farbenfroh mitteilen: Wir bleiben zu Hause! Das ist angesichts der Corona-Pandemie das Gebot der Stunde. Mit dem Malen von Regenbogen können sich die Kinder zu Hause die Zeit vertreiben – und wer unterwegs ist und Regenbogen wie diesen an der Hammelwarder Straße in Brake sieht, der weiß, dass viele andere Kinder sich an die Aufforderung halten, in diesen Tagen nur dann das Zuhause zu verlassen, wenn es unbedingt erforderlich ist – alternativ zu einem erfrischenden Spaziergang an der frischen Luft. BILD: