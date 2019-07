Burgforde Die Vorbereitungen für das Erntefest in Burgforde sind angelaufen: Am vergangenen Wochenende wurden in Handarbeit Roggen, Hafer und Gerste für die Erntekrone gemäht. Nach traditioneller Art hat Uwe Ahrens für diese Aufgabe die Sense eingesetzt.

„Die Landwirte, denen das Getreide gehört, haben ihre Zusage gegeben. Dafür sind wir dankbar“, so Sönke Johannsen vom Organisationsteam. Den Kindern Thade und Jaard machte das Helfen auf dem Feld viel Freude. Nach erfolgter Arbeit saßen die Helfer und Helferinnen noch zum gemütlichen Grillabschluss bei Familie Johannsen zusammen.

Der Termin für das Binden der Erntekrone steht bereits fest: Freitag, 23. August. Ab 17 Uhr sind alle herzlich eingeladen auf den Hof der Familie Johannsen, Am Sülster 30.

Die Dorfgemeinschaften Linswege, Petersfeld und Burgforde veranstalten im jährlichen Wechsel das Erntefest. Veranstalter ist der Ortslandvolkverein Linswege, Petersfeld, Burgforde. Reihum richtet eine Dorfgemeinschaft das Fest aus und die anderen nehmen daran teil. In Burgforde wird das Fest am Samstag, 26. Oktober, und Sonntag, 27. Oktober, im Waldhotel Wittenheim gemeinsam mit den Bewohnern von Petersfeld, Linswege und Burgforde sowie Gästen gefeiert.