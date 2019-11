Bunter Basar in Hollriede

Hollriede Ein vielfältiges Sortiment an selbstgebastelten Gegenständen wie Papier-, Holz- und Betonarbeiten, sowie Floristik, Grabgestecke, Insektenhotels ferner jede Menge Gestricktes, Gehäkeltes und Genähtes, Honig, Marmeladen – das und mehr erwartet die Besucher beim traditionellen Basar in Hollriede. Zahlreiche Hobbyhandwerker präsentieren am Sonntag, 10. November, in der Zeit von 14 bis etwa 17 Uhr ihre Arbeiten. „Wir haben fünf neue Aussteller gewinnen können, die ihre Arbeiten präsentieren“, freut sich Stefanie Ertelt vom Organisationsteam. Veranstaltungsort ist das Sport- und Dörpshus, Leerer Straße 31. Der Ortsbürgerverein Hollriede sorgt auch fürs leibliche Wohl der Besucher.