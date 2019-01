Hollwege /Hollriede Autofahrer, die auf der L 24/K 347 unterwegs sind, freuen sich nach langwierigen Sperrungen und Umleitungen seit rund vier Wochen wieder über eine freie Fahrt. Der neue Kreisel im Bereich der Autobahnanschlussstelle Westerstede-West hat sich nach Einschätzung von Westerstedes Baudezernent Ingo Leffers bereits bewährt. Was noch fehle, sei die Begrünung mit heimischen Pflanzen.

Auch die Asphaltarbeiten an der Zufahrt zum Gewerbegebiet seien erledigt. „Voraussichtlich in der kommenden Woche rücken die Versorger an, um die Leitungen zu legen“, erklärte Leffers.

Reitsporthändler will im Herbst eröffnen

Danach soll es Schlag auf Schlag weitergehen. Sobald der Landkreis die Genehmigung erteilt, wolle der Reitsporthändler Krämer noch im Frühjahr mit dem Bau seiner Niederlassung starten, kündigte Leffers an. Angepeilt sei ein Eröffnungstermin im Herbst.

Krämer Pferdesport hat neben dem Versandhandel in den vergangenen Jahren an vielen Standorten sogenannte Mega-Stores mit jeweils rund 1300 Quadratmeter Verkaufsfläche eröffnet, in denen Ware rund ums Pferd angeboten wird. In Westerstede ist eine weitere Dependance geplant.

Parallel zu diesen Bauarbeiten tut sich auch an der Kreisstraße etwas. Ebenfalls in diesem Jahr sollen nach Auskunft des Landkreises die Arbeiten am Radweg beginnen. Dieser soll vom Kreisel bis Hollwege hinter die Bäume verlegt und verbreitert werden.