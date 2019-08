Historische Triebwagen unterwegs

Ocholt /Bad Zwischenahn Am Sonntag, 1. September, fährt die Museumsbahn Ammerland-Barßel-Saterland mit ihrem Triebwagen nach Osnabrück. Der Uerdinger Schienenbus aus dem Jahre 1959, bei man dem Lokführer über die Schulter schauen kann, startet in Ocholt um 7.10 Uhr, in Zwischenahn um 7.20 Uhr und ab Oldenburg Hbf um 7.30 Uhr. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h geht es zum Zechenbahnhof, der Heimat der „Osnabrücker Dampflokfreunde“. Dort kommen seltene historische Dampflokomotiven an Sonderzügen zum Einsatz und können besichtigt werden. Auch Lkw- und Bus-Oldtimer sind vertreten.

Nach sieben Stunden geht es zurück; der Zug erreicht gegen 20.30 Uhr Oldenburg, Bad Zwischenahn und Ocholt kurz darauf. Der Fahrpreis beträgt 35 Euro€ pro Person. Info: Telefon 0 44 99/ 15 39 ab 19 Uhr oder info@mabs-online.de.