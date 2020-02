Blutspende: Zwei Termine

Ocholt /Westerstede Zwei Blutspendetermine stehen in dieser Woche in der Stadtgemeinde Westerstede an. Das Deutsche Rote Kreuz ruft gesunde Erwachsene auf, sich daran zu beteiligen. Ein erster Termin findet an diesem Donnerstag, 20. Februar, in Ocholt in der Grundschule, Schulstraße 3, statt. Gespendet werden kann in der Zeit von 15.3o bis 20 Uhr.

Am Freitag, 21. Februar, findet von 15 bis 19 Uhr die nächste Blutspende in den Räumlichkeiten des DRK- Kreisverbandes Ammerland und der DRK-Bereitschaft Westerstede, Am Achterkamp, in Westerstede, statt. Die Organisatoren bitten darum, den Personalausweis und den Blutspenderpass mitzubringen, alternativ geht es auch über die Spenderservice-App.