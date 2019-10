Tarbarg Über eine Auszeichnung durften sich jetzt Britta und Kai Kemnitz aus Tarbarg freuen. Der Nabu Oldenburger Land verlieh ihrem Anwesen den Titel „Schwalbenfreundliches Haus“.

Hintergrund: Schwalben sind in den vergangenen Jahren immer seltener geworden. Versiegelung von Feldwegen, Höfen und Dorfplätzen, Umwandlung von Grünland in intensiv genutzte Äcker, Einsatz von Insektiziden sowie in jüngerer Zeit moderne Fassadenbauweisen und Hygienevorschriften der intensiven Landwirtschaft machen den Mehl- und Rauchschwalben zu schaffen: Sie finden oftmals keinen lehmigen Boden zum Bau ihrer Nester mehr, können ihre Nester an den glatten Fassaden nicht befestigen oder werden schlicht verscheucht. Deshalb rührt der Nabu seit einiger Zeit für die gefiederten Insektenjäger kräftig die Werbetrommel, um Menschen zu finden, die den Schwalben Lebensraum zur Verfügung stellen – so wie Familie Kemnitz. Dort brüteten mehrere Rauchschwalbenpaare im Pferdestall. Aber auch für andere Vögel und Insekten wurde auf dem Grundstück Lebensraum geschaffen, ein naturnaher Garten unterstützt die Artenvielfalt, lobt der Nabu. Die Auszeichnung in Form einer Plakette mit dem Schriftzug „Hier sind Schwalben willkommen“ überreichte Renate Merkel von der Ortsgruppe Westerstede.