Dorf- und Boßelfest in Tarbarg

Tarbarg Zu seinem Dorf- und Boßelfest am Sonntag, 11. August, lädt der Boßelverein „Liek up langs“ Tarbarg ein. Ab 11.30 Uhr soll auf dem Gelände des Dorfgemeinschaftshauses an der Birkhanstraße 2a gefeiert werden. Denn das Dörpshus „Ton Barkhahn“ gibt es seit nunmehr 25 Jahren. Rund 35 Vereinsmitglieder und Dorfbewohner helfen dabei, das Fest zu organisieren. Neben einer Kaffeetafel werden kalte Getränke, Gyros, Bratwurst und Pommes angeboten. Die kleinen und großen Besucher können außerdem ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen: Beim Boßeldart müssen Boßelkugeln auf eine aufgemalte Dartscheibe geworfen werden, und auch auf der Olympiabahn, die man sich wie eine Kegelbahn mit Sprungschanze vorstellen muss, gilt es, möglichst viele Punkte zu erzielen. Der Boßelverein „Liek up langs“ freut sich über zahlreiche Besucher.