Tarbarg Gewonnen! Stolz bewunderten viele Tarbarger am Samstagnachmittag einen Schriftzug, den sie gefertigt hatten. Rund 900 Kürbisse in allen Größen, Formen und Farben hatten sie benötigt, um in riesigen Lettern auf der Wiese neben dem Dorfplatz „Tarbarg – mehr als Moor“ zu schreiben. Aufnahmen aus einer Drohne dienten als Beweisfotos.

Gewettet hatten die Tarbarger gegen Westerstedes Bürgermeister Klaus Groß. Der sah seine Niederlage sportlich und versprach, bei einer Fete, zu der alle rund 50 Helfer des Tarbarger Kürbisfestes eingeladen werden, Bratwurst zu grillen. Die Tarbarger hatten als Wetteinsatz angeboten, für die Belegschaft des Rathauses Kürbissuppe zu kochen. „Das machen wir trotzdem, auch wenn wir die Wette gewonnen haben“, sagte Lisa Oltmanns, die das Fest des Ortsbürgervereins Tarbarg wieder federführend organisiert hatte.

„Die Idee, eine Kürbiswette zu veranstalten, hatte ich schon lange“, berichtet die 63-Jährige. Dabei ging es vor allem darum, die Dorfgemeinschaft weiter zu stärken und noch mehr Tarbarger aus dem rund 290 Einwohner zählenden Ort beim Kürbisfest einzubinden.

40 Kürbissorten wurden im Winter ausgesucht, im Frühjahr erhielten Tarbarger Hobbygärtner dann Kürbissamen. „Ich war am Samstag total aufgeregt, denn wir konnten überhaupt nicht abschätzten, wie viele Kürbisse wir nach dem trockenen Sommer für unsere Wette bekommen werden“, so Lisa Oltmanns. Doch der Einsatz der Tarbarger sei riesig gewesen. So habe z.B. auch Heike Herwig-Oltmanns, die in der Woche in Berlin lebt und arbeitet, sogar auf kleinstem Raum die Kerne gesät, gut geerntet und diverse Kürbisse mitgebracht.

Schnell war unter den kritischen Augen von Schiedsrichter Joachim Oltmanns, eines 87-jährigen Tarbargers, am Samstag Buchstabe um Buchstabe gelegt worden. Nachgelegt werden musste am Ende nur der Bindestrich.

Obendrein blieben noch viele Kürbisse übrig, von denen am Sonntag viele verkauft wurden. Allerlei von den Herbstfrüchten hatte man auch für die zahlreichen Leckereien benötigt, die auf dem Dorfplatz angeboten wurden. Dazu gehörten Kürbissuppe und Kürbisbowle, Kürbisauflauf mit Gouda oder Schafskäse und erstmals auch Kürbisrisotto.

Die zahlreichen Gäste aus dem Dorf, den Nachbardörfern, aus Oldenburg und dem Ostfriesischen ließen sich die Leckereien schmecken. Und nicht nur die: Am Kuchenbüfett hatte man die Qual der Wahl, weil man zwischen rund 40 selbst gefertigten Kuchen und Torten etwas Süßes zum Sonntagnachmittagskaffee aussuchen konnte. Süßes und Herzhaftes für Zuhause konnte man sich obendrein am Marmeladenbüfett mitnehmen.

Wird 2019 wieder ein Kürbisfest gefeiert? „Ja, klar“, sagte Lisa Oltmanns. „Dazu wird mir bestimmt auch wieder etwas Neues einfallen.“

