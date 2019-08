Tarbarg Wachsen oder nicht wachsen, das war die Frage, die sich der Ortsbürgerverein Tarbarg bei seiner Jahreshauptversammlung mit Blick auf die Einwohnerstruktur des kleinen Ortsteils stellte. Kurzerhand wurde nach der Versammlung eine Umfrage unter Tarbargern gestartet, ob der Verein einen Antrag auf Ausweisung neuer Bauplätze stellen sollte. Von 52 ausgegebenen Fragebögen kamen 45 zurück, in 40 sprachen sich die Befragten für die Ausweisung von Bauplätzen aus, vier waren dagegen und ein Befragter votierte dafür, jedoch mit der Einschränkung, dass die Ausweisung nicht auf dem Dorfplatz erfolgen soll.

Nun ist es an der Kommunalpolitik, über den Wunsch nach Bauplätzen zu beraten, wenn am Montag, 26. August, 17 Uhr, im Rathaus die Bauausschusssitzung abgehalten wird. Für diese Sitzung hat die Stadtverwaltung bereits eine Vorlage gefertigt. Aus dieser ist zu entnehmen, dass in einem Vorgespräch mit dem Landkreis festgehalten wurde, dass eine schrittweise Ausweisung von Bauplätzen möglich ist. Hierfür bietet sich wohl der Bereich entlang der Asteder Straße an.