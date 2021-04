Nach Unfall bei Westerstede: Sperrung der A 28 in Richtung Leer aufgehoben

Westerstede Die Vollsperrung der Autobahn 28 von Oldenburg nach Leer zwischen Westerstede-West und Apen/Remels in Fahrtrichtung Leer ist wieder aufgehoben. Nach einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen musste am Donnerstagmorgen das Trümmerfeld auf der Fahrbahn geräumt werden, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen um kurz nach acht Uhr mit. Für die Aufräumarbeiten war der Streckenabschnitt zunächst vollgesperrt. Kurz nach halb 9 wurde die Sperrung teilweise aufgehoben. Der rechte Fahrstreifen ist noch gesperrt, Verkehrsteilnehmer können halbseitig an der Unfallstelle vorbeifahren.

Die Sperrung konnte teilweise aufgehoben werden, so dass der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeifahren kann! *jr — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) April 1, 2021