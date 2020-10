Freizeit: Zum Backtag auf nach Westerloy

Westerloy Die Teigmischungen werden angerührt, geknetet und gebacken: An diesem Samstag, 3. Oktober, sind die Ehrenamtlichen der Backgruppe des Ortsbürgervereins Westerloy schon früh im Einsatz, damit die begehrten Brote pünktlich aus dem Ofen des Backspiekers geholt werden können.

Passend zur Jahreszeit backt das Team neben Stuten, Rosinenstuten, Mühlenhofbrot und Schwarzbrot auch Kürbisstuten und Zwiebelkuchen. Frisch aus dem Steinofen gelangt die Ware in den Verkauf – solange der Vorrat reicht. Dazu lädt der Ortsbürgerverein Westerloy am 3. Oktober ab 14 Uhr auf das Gelände des Mühlenhofes, Am Damm 62, herzlich ein. Alle behördlichen Richtlinien werden strikt beachtet, es ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erforderlich. Der Mühlenhof bleibt geschlossen.