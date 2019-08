Stuten und Brot beim Backtag

Westerloy Es gibt wieder Roggenstuten: An diesem Sonntag, 11. August, sind die ehrenamtlichen Bäckerinnen und Bäcker der Backgruppe des Ortsbürgervereins Westerloy im Einsatz. In aller Frühe wird gerührt, geknetet und gebacken, damit die leckeren und heiß begehrten Brote pünktlich aus dem Backofen geholt werden können. Wie gewohnt, gelangen Roggenstuten, Stuten, Rosinenstuten, Mühlenhofbrot und das kräftige Schwarzbrot frisch aus dem Steinofen in den Verkauf – solange der Vorrat reicht. Dazu lädt der Ortsbürgerverein Westerloy am 11. August, ab 14 Uhr auf das Gelände des Mühlenhofes, Am Damm 62, herzlich ein.

Im Mühlenhof serviert das Team ebenfalls ab 14 Uhr zum Kaffee oder Tee verschiedene Sorten an selbst gebackenen Blechkuchen.