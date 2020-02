Westerstede Der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ammerland organisiert für Samstag, 15. Februar, eine „Mobile Problemstoffsammlung“ im Stadtbereich von Westerstede. Das Schadstoffmobil der Entsorgungsfirma Augustin steht zu folgenden Zeiten an verschiedenen Plätzen in der Gemeinde bereit:

• Halsbek, Parkplatz Sportplatz, 8 bis 9 Uhr

• Westerstede, Albert-Post-Platz, 9.30 bis 12 Uhr

• Ocholt, Dorfplatz, 13.30 bis 15 Uhr

• Torsholt, Dorfgemeinschaftshaus, 15.30 bis 16.30 Uhr

Sämtliche Problemstoffe aus Privathaushalten wie Farben, Lacke, Haushaltschemikalien, ölverschmutzte Abfälle oder Medikamente können in „haushaltsüblichen“ Mengen am Sammelfahrzeug der Entsorgungsfirma abgeliefert werden. Auch Elektro- und Elektronikaltgeräte bis Toastergröße (keine Monitore) sowie Energiespar-, Halogen- und LED-Lampen, die wegen ihres Schadstoffgehaltes keinesfalls in den Restmüll gelangen dürfen, werden angenommen.

„Alle gefährlichen Abfälle müssen direkt am Sammelfahrzeug abgegeben werden und dürfen nicht einfach an den Sammelstellen abgestellt werden. Andernfalls liegt eine Ordnungswidrigkeit vor“, warnt Michael Hauschke, Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebes.

Zu beachten sind noch folgende Besonderheiten: Die Annahme von Altöl oder flüssigen Speisefetten ist grundsätzlich ausgeschlossen. Für die Altbatterierücknahme sind die Vertreiber von Batterien zuständig. Dies gilt auch für Fahrradbatterien.